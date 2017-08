Centru pentru tinerii din Teșcureni



Teșcureni. Pe ultima sută de metri sunt lucrările de renovare a unui centru destinat în special tinerilor. Chiar dacă până acum era un șef al căminului cultural, se organizau activități culturale, însă nu exista o locație cu o astfel de destinație. Natalia Sinica, șefa căminului cultural, spune că, de fapt, erau găzduiți într-o fostă ospătărie, proprietatea sătenilor, un bun revenit dânșilor drept cotă valorică. În 2015, autoritățile locale au decis să procure clădirea fostei lăptării, care, la fel, aparținea cotașilor, unde au deschis un centru pentru tineret.

Potrivit primarului Gheorghe Colțișor, clădirea prețuită la 50 de mii de lei au reușit să o procure cu 25 de mii. Aici au început lucrările de reparație cu forțele proprii, după care au decis să ceară ajutor și de la autoritățile raionale. Astfel, suma de 60 de mii de lei le va permite să repare încă două săli, dar și să instaleze jaluzele la ferestre.

Primarul mai spune că dispun de o sală mare pentru dansuri, una mai mică unde vor putea organiza întâlniri cu cetățenii, șezători și concerte. Totodată, vor încerca să găsească surse financiare pentru a fi dotate cu mobilier.

Natalia Sinică menționează că chiar dacă lucrările de reparație sunt în derulare, activitățile continuă să se desfășoare în incinta proaspătului centru. Sâmbăta și duminica sunt organizate dansuri, iar următoarea activitate va fi dedicată Zilei Independenței și sărbătorii „Limba noastră cea română”.

