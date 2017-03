Cercetați penal, și unul, și altul



N-ar fi reușit să se instaleze în post, că ar fi ajuns pe banca acuzaților. Aici ar fi vorba de un angajat al unei primării din raionul Ungheni. Acesta este cercetat de organele de anchetă pentru corupție. Cu ceva timp în urmă, un sătean s-ar fi adresat angajatului primăriei pentru soluționarea unei probleme personale. Satisfăcut că i s-ar fi rezolvat chestiunea, i-ar fi lăsat acestuia 200 de lei, drept mulțumire. Despre gestul respectiv săteanul s-ar fi lăudat unei rude de a sa, care a și sesizat oamenii legii.

Primarul comunei consideră că cel care s-a plâns ar fi vrut să îi facă rău funcționarului: „Am fost chemat la primărie în ziua cu pricina de către acel sătean. Dânsul îmi zicea că dacă nu îl ajut să își rezolve și el problema legată de careva terenuri, va chema poliția. I-am sugerat să sesizeze oamenii legii”. Angajatul de la primărie nu ar fi cerut bani și nu ar fi făcut nimănui favoruri: „El nici nu s-a atins de acei 200 de lei. Trebuia să cheme poliția când persoana i-a lăsat banii, dar e nou în funcție și nu a știut cum să procedeze”.

Drept e că după denun-țul săteanului, nu doar funcționarul a nimerit pe mâna organelor de anchetă, dar și ruda sa. Unul este cercetat pentru corupere activă, altul pentru corupere pasivă. Procurorul raionului Ungheni, Eduard Florea, a declarat că dosarul a fost preluat de Procuratura Anticorupție.

