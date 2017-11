Cetățeni școliți în selectarea informațiilor



Peste 30 de cetățeni din satul Sculeni au aflat despre ce înseamnă manipularea în mass-media, despre cum pot depista informațiile manipulatorie și cele false, despre știrile de propagandă în cadrul unei întâlniri organizate de Asociația Presei Independente (API), membru al căreia este și ziarul „Unghiul”. Ion Mazur, reprezentant al asociației, a specificat la începutul evenimentului că organizația pe care o reprezintă își dorește prin aceste întâlniri să contribuie la diminuarea informațiilor tendențioase și manipulatorii ce apar în diferite surse media.

Expertul s-a referit în continuare că această acțiune este ca o instruire a cetățenilor despre ce înseamnă manipularea și propaganda, dacă este un lucru pozitiv sau negativ pentru societate și care este diferența dintre aceste două noțiuni. „Este foarte important pentru noi ca fiecare membru al societății să înțeleagă, pentru că sunt jurnaliști de bună credință și jurnaliști mai de rea credință. Și uite, acești jurnaliști mai de rea credință manipulează opinia publică. De aceea, ne-am propus în cadrul acestei campanii să arătăm aceste tehnici de manipulare și propagandă. Noi ne dorim ca dumneavoastră după această întâlnire, să deveniți mesageri în comunitate, pentru că e necesar ca fiecare cetățean să cunoască despre tehnicile de manipulare, despre mediile care au un mesaj propagandistic”, a menționat Ion Mazur.

Prezentă la dezbatere, Viorica Zaharia, expert media, le-a vorbit celor prezenți în sală despre tehnicile de manipulare prin imagini, titluri, omisiuni și selectarea tendențioasă a faptelor. Ecourile dezbaterii „Stop Fals!” Iulia Ciuvaga, directoarea Liceului Teoretic Sculeni și gazda întâlnirii, a precizat: „Atât eu cât și cetățenii, colegii mei de muncă am rămas satisfăcuți de întâlnirea de astăzi. Am asimilat cunoștințe în domeniul manipulării în mass-media și sperăm ca toți cei care au luat astăzi parte la această dezbatere să devină niște consumatori ai presei destul de vigilenți, selectivi și obiectivi. Și noi, profesorii, am fost de foarte multe ori blamați, ni s-a știrbit imaginea din cauza unor anumite generalizări. Între noi și informațiile false de mult timp se duce o luptă.”

„Datorită acestui seminar plec acasă cu foarte multă informație importantă. Ceea ce mă nemulțumește este faptul că oamenii de la țară sunt foarte naivi și prost informați în aspectul informării. Ei privesc doar unul sau două posturi TV, poate că și din acest motiv nu înțeleg încă diferența. Consecința este una foarte gravă. Căzând pradă dezinformării, această categorie de oameni își aleg viitorul nu tocmai corect. Toate propagandele acestea politice în campania electorală se fac anume la canalele de televiziune la care ei au acces. Oamenii au atâta încredere în acele posturi, încât dacă încerci să-i contrazici devin violenți. O speranță am avea dacă noi am lucra cu tânăra generație, să le aducem la cunoștință cum să selecteze toată informația pe care o primesc din mass-media”, a declarat Natalia Guțu. „A fost o activitate utilă pentru noi, consumatorii de media, deoarece acum este o dezinformare în masă în Republica Moldova. Am observat foarte mulți oameni care sunt, de fapt, intoxicați de informațiile false și le cred. Eu una selectez mai întâi știrile. Aleg ceea ce îmi place mie și cred că este veridic, studiez sursele”, a menționat Elena Doroșenco-Casian.

„Nu pot rămâne indiferentă la tot ceea ce am asimilat astăzi în urma acestor dezbateri. Sunt conștientă de riscul pe care vi-l asumați voi, jurnaliștii. Nu este atât de ușor să spui lucrurilor pe nume, iar adevărul de multe ori doare, dar bine că acesta are și sămânța lui, care până la sfărșit trebuie să dea o roadă. Noi, profesorii de la sate, nu suntem indiferenți, deseori avem același pas cu dumneavoastră și așa vom fi mereu. Vă susținem și vă apreciem curajul și vă dorim succese în continuare pentru a mișca cumva lucrurile înainte pentru că se merită”, a mai adăugat Maria Bantea.

Viorica Zaharia a remarcat la sfârșitul întâlnirii că prin aceste evenimente organizatorii campaniei își doresc ca cetățeanul de rând să evite știrile cele mai nocive și să nu mai fie accesate și astfel, site-urile, televiziunile și alte surse media să dispară de pe piața mediatică din Moldova. Evenimentul a fost organizat în cadrul Campaniei media împotriva informaţiei false şi tendenţioase STOP FALS!, desfăşurată de Asociaţia Presei Independente (API), Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi Asociația Telejurnaliștilor Independenți din Moldova (ATVJI).

Natalia Morari

Daria Dorina

