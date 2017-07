Cinci ani fără pensionari



Tweet



Tweet

A avut o idee bună cel care a gândit să fie majorată vârsta de pensionare cu 4 și 6 luni. Începând cu data de 1 iulie a anului curent, bărbații ies la pensie la atingerea vârstei de 62 ani și 4 luni, iar femeile – la 57 ani și 6 luni. Reiese că acum la pensie 4 luni nu va ieși nimeni. În întreaga țară numărul total de pensionari pentru limită de vârstă nu va crește, bugetul asigurărilor sociale de stat va economisi bani.

După încă două luni dreptul la pensie îl vor obține și femeile care au împlinit 57 de ani și jumătate având stagiul de cotizare respectiv. În anul următor, la 1 iulie, totul se va repeta – patru luni în republică numărul de pensionari nu se va schimba, apoi îl vor completa bărbații, după 2 luni – femeile, și așa în fiecare an, până în 2028.

Cei tari la matematică pot calcula cât va economisi țara pe seama pensionarilor numai cu vârsta.

„Cu ce ne vom ocupa, în cazul în care 4 luni oamenii nu vor ieși la pensie? Vom stabili pensiile pentru persoanele cu dizabilități, indemnizațiile de urmaș, toate tipurile de prestații sociale, alocațiile pentru copii, pensiile anticipate pentru bărbații care au împlinit vârsta de 60 de ani. Nu stabilim deocamdată pensii pentru limită de vârstă, dar sunt cei care nu și-au realizat dreptul la această pensie. De exemplu, o femeie a fost în străinătate, are 57 de ani și 9 luni, acum a venit și poate să-și perfecteze pensia”, a declarat Ludmila Curennaia, directoare adjunctă a Casei Teritoriale Asigurări Sociale (CTAS) Ungheni.

Așa sau altfel, statul va economisi pe seama pensionarilor? Drept răspuns ni se spune: „În funcțiile mele intră executarea legislației și nu comentarea sau analiza ei”. Câte peroane în medie ieșeau lunar, până la 1 iulie curent, la pensie pentru limită de vârstă, este greu de spus, deoarece evidența se ține la general. Se depune cererea, ea este primită, introdusă în sistem, înregistrată și dată la procesare. De la începutul anului CTAS a primit mai mult de 1200 de cereri pentru perfectarea tuturor pensiilor pentru limită de vârstă, dizabilități și de moștenitor.

Președinta Organizației Sindicale Raionale a Funcționarilor Publici „Sindasp”, Tatiana Bubnova, a menționat că sindicatul, în general, e împotriva unei astfel de reforme a sistemului de pensionare. Reforma e necesară, altfel nu va avea cine suplimenta fondul de asigurări sociale, dar o reformă ca cea actuală poate duce la faptul că nu va avea cine primi acele pensii.

You can leave a response , or trackback from your own site.