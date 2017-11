Cine a pus piatra-n drum…



Tweet



Tweet

SEMENI. De mai bine de 40 de ani două drumuri din sat au fost blocate la inițiativa unor locuitori. Pe vremuri fiecare își permitea să ia decizii în numele tuturor cetățenilor, iar cu o uliță mai mult sau mai puțin nu era mare tragedie, dacă cineva se făcea stăpân pe unul din drumurile locale. Chipurile, pe acele drumuri ar fi mers tractoare, cu încărcături mari, care le-ar fi atins hotarele și le-ar fi stricat gardurile. Astfel, cele două drumuri mari și late pe care s-ar putea circula și cu mașina au rămas blocate chiar și până în prezent. Fără nicio decizie a Consiliului local și cu câteva motive absurde, câțiva locuitori țin cu vehemență ca cele două drumuri să rămână în continuare așa. Mai rău este faptul că din cauza acestora, autovehiculele practic ar trebui să înconjoare mai bine de jumătate de sat pentru a ieși pe cealaltă stradă, ceea ce este atât un disconfort, cât și o absurditate.

Contactat referitor la această problemă, primarul comunei Zagarancea, Mihail Burlacu, ne-a confirmat fapul că pietrele nu ar fi fost puse legal. Iar de când a devenit el primar, acum 10 ani, a încercat să deblocheze acele drumuri, dar atunci câțiva cetățeni s-au opus înlăturării acestui obstacol, un bloc de piatră cu o lungime de doi metri, care ar cântări mai bine de 2 tone. Ca să evite certurile între și cu ei, dânsul s-a retras, iar pietrele au rămas la locul lor. Dar negreșit se va reveni la soluționarea problemei.

You can leave a response , or trackback from your own site.