Cine are – bea și mănâncă, iar cine nu – stă și se uită



Tweet



Tweet

Într-un an, adică în perioada modificării sistemului de pensii, despre care reformă mereu se laudă guvernanții, pensia medie a crescut de la 1277,66 la 1495,72 lei, sau cu 218,06 lei (1.10.2016 – 1.10.2017). Ce mai bucurie a dat peste pensionari și cât de mult s-au îmbogățit! Acum nu mai știu ce să facă cu surplusul de bani: să-i dea pe apă, pâine, energie electrică, lemne, cărbuni sau medicamente? Pentru alte nevoi nu prea au de unde lua bănuți, pentru că și inflația i-a bătut la buzunar. Chiar și așa săraci, ar fi nespus de fericiți, dacă guvernanții măcar o lună ar trăi cu o astfel de pensie, aceștia nu s-ar mai lăfăi în luxuri, ghiftui cu mâncăruri alese, călători prin țări exotice… În realitate însă, cine are – bea și mănâncă, cine nu – stă și se uită.

You can leave a response , or trackback from your own site.