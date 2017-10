Cine fură azi o ceapă, mâne fură și o iapă



Da, da, totul începe de la o ceapă, poate chiar și degerată. Dar cum omul intră în rol, nu se mai oprește. Priviți în jur și negreșit veți observa cine trăiește mai bine. Cel care muncește din greu zi de zi? Nu! Trăiește azi mai bine cel care, cum zice moldoveanul, știe a se învârti, adică ia mită sau ”otkaturi” minunate, își însușește ceea ce nu-i aparține sau pentru care lucru nu a plătit, fie și impozite. Băieții ”deștepți” de mult au înțeles că cel mai ușor e să furi de la stat, al cărui buzunar e fără fund și nimeni nu le va cere socoteală. Cine are cele mai impunătoare castele și luxoase mașini? În primul rând, cei care lucrează la stat: miniștrii, deputații, procurorii, judecătorii și tot așa mai jos pe scara ierarhiei funcțiilor până la funcționari din primării sau alte instituții publice. Dar cine stă la închisoare? Cel care a furat o găină sau un hârleț din ograda unei oarecare bătrâne neputincioase.

