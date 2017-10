Cine să le ajute celor năpăstuiți



În raionul Ungheni, 80 de asistenți sociali deservesc 767 de persoane în vârstă solitare și bolnave. Potrivit șefului serviciului asistență socială la domiciliu în cadrul Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Ungheni, Svetlana Nemțanu, asistenții sociali, în temei femei, în orașul Ungheni deservesc câte 10-12 persoane, în sate – 8-10. Un rând al celor care doresc să aibă un astfel de ajutor nu există, dar, din păcate, lista acestora nu devine mai scurtă.

La redacție s-a adresat o locuitoare a Ungheniului, Maria Ș., ai cărei vecini, soții Nadejda și Victor, în vârstă de 79 și 87 de ani, aproape că nu pot merge și le este foarte greu să se îngrijească singuri. O locuitoare din Blindești, de asemenea, se plânge că le este greu cu soțul, care-i țintuit la pat, dar și ea fiind foarte bolnavă. O fiică trăiește departe, în Rusia, cealaltă e în Briceni, are familie, copii, astfel nu au posibilitate să-și ajute părinții. Adineaori am vorbit cu un locuitor din satul Cioropcani. Soția lui e paralizată și lui îi este foarte greu să se descurce în gospodărie, să aibă grijă de soție, cu atât mai mult cu cât nu mai este tânăr. Statul?

Svetlana Nemțanu a scris toate adresele și a spus că se străduiesc să ia la îngrijire toate persoanele care au nevoie de asistenții sociali. Deservirea presupune procurarea produselor alimentare, medicamentelor de la farmacie, chemarea medicului, curățenie în camera în care locuiește beneficiarul, achitarea serviciilor comunale, organizarea procurării combustibilului pentru iarnă, perfectarea documentelor pentru obținerea prestațiilor sociale. În sate lucrătorii sociali sunt nevoiți să aducă apă de la fântână. Trebuie de menționat că există și astfel de lucrători sociali, care fac ciorbă pentru bătrâni și devin pentru ei unicele persoane apropiate. Voluntarii?

Acum, se vorbește mult despre voluntariat. Desigur, de cele mai multe ori este vorba despre niște activități care se organizează o singură dată, deși există, cred eu, posibilitatea și necesitatea de a crea echipe voluntare de asistență socială alcătuite nu numai din copii, dar și din adulți, inclusiv pensionari – astfel de exemple în practica mondială există. Dar, cum consideră o persoană care cunoaste bine viața de la sat, vicedirectoarea SRL „Faunas-Prim”, Raisa Dârzu-Strungaru, au trecut vremurile timuroviștilor și acum este puțin probabil că cineva va merge să aducă apă, să taie lemne, să sape grădina pentru un „mulțumesc” sau, ca mai înainte, pentru un pumn de nuci, mai degrabă o va face pentru bani.

Putem spera că într-o oarecare măsură această chestiune se va soluționa dacă va fi adoptat proiectul de lege care a fost deja aprobat de guvern și care va obliga membrii șomeri ai familiei beneficiare de ajutor social să lucreze în folosul comunității până la 40 de ore pe lună.

