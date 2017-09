Cine umblă cu minciuna în proțap



Judecătoria spune că împotriva firmelor din ”grupul Șor” nu ar exista niciun proces privind restituirea datoriilor, pe când Banca Națională spune alta: „Banca Socială” în proces de lichidare încă din 2015 a înaintat acțiuni civile și dispune de 4 hotărâri judecătorești definitive cu privire la încasarea de la 4 societăți comerciale din acest grup a peste 12 miliarde lei. Acțiunea împotriva unei alte societăți de circa 3 miliarde lei se află pe rol în instanța de apel. Și asta de la o banca, dar mai sunt încă două. Deci, jaful secolului a fost mult mai mare. De ce guvernanții au pus pe umerii cetățenilor datoria de 13,5 miliarde de lei, dacă banii sunt în Moldova? Oare nu au nimerit la alți băieți șmecheri și nimeni nu-i cere de la ei?

