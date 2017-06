Clubul din cartierul Berești-Vasilica va deveni Centru social multifuncțional



Tweet



Tweet

Curând, în clădirea Clubului din cartierul Berești vor demara lucrări importante. Aceasta va fi nu doar reabilitată capital, dar și suprafața totală a edificiului urmează să fie extinsă. Aici va fi o sală-galerie, local pentru bibliotecă, oficiu poștal, sală multifuncțională, birou pentru polițistul de sector, va fi construit acoperișul, sistemul de încălzire, de apeduct, vor fi schimbate geamurile.

„Vor demara lucrări importante. Ne propunem să amenajăm acest edificiu în cartierele Berești-Vasilica, unde nu a existat un local care să presteze comunității servicii culturale, sociale”, a declarat pentru UNGHIUL primarul municipiului Ungheni, Alexandru Ambros. Până anul acesta în localul în cauză au mai fost făcute reparații curente. Clubul din Berești a fost construit cu vreo 50 de ani în urmă și aici au fost realizate unele mici reparații. Totuși condițiile în care activa biblioteca sau secția de poliție continuau să fie derizorii.

Ideea de a amenaja localul în cauză vine din partea unui grup de inițiativă din cartierele menționate, însă care a fost susținut de Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă. Directoarea executivă a acestei structuri, Svetlana Ciobanu, a comunicat că în cadrul întâlnirilor cu cetățenii, aceștia s-au plâns că în regiunea respectivă nu există vreo instituție de educație sau un loc unde cetățenii pot să se întâlnească ori să frecventeze cercuri pe interese. „În cadrul cluburilor pe interese care vor fi inițiate în noul sediu, ne propunem să le dăm cetățenilor posibilitatea de a comunica, de a fi activi și a se implica în soluționarea problemelor din comunitate”, a subliniat Svetlana Ciobanu.

La sfârșitul lunii mai a fost semnat acordul de finanțare cu Fundația de Solidaritate a Poloniei în Republica Moldova, care a oferit susținerea financiară de aproape 400.000 de lei în cadrul Fondului de granturi mici. Totodată vor participa financiar și autoritățile locale și cele raionale. Primăria Ungheni va oferi o contribuție de 900.000 de lei, iar Consiliul Raional – de 700.000 de lei. În total, costul proiectului va constitui circa 2.000.000 de lei.

Reparația și reconstrucția clădirii este planificată să fie finalizată cel târziu în toamnă. Până atunci vor mai fi desfășurate consultări ale cetățenilor, care se vor da cu părerea ce servicii ar dori să fie dezvoltate în noul centru multifuncțional. Totodată la inaugurarea instituției va fi organizat un Festival folcloric transfrontalier.

You can leave a response , or trackback from your own site.