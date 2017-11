Codrencele în România



RĂDENII VECHI. Formația folclorică din localitate ”Codrencele” a participat pentru prima oară la un festival peste hotarele țării. Artiștii amatori au reprezentat cu succes Ungheniul la prima ediție a Festivalului Internațional de folclor românesc de la Buzău, România cu genericul „Folclorul unește românii de pretutindeni la Buzău”. Formația a prezentat un program cu durata de 25 de minute, cântecele fiind culese în mare majoritate de la bătrânii din sat. „O frumoasă impresie am făcut cu piesa „Bună vreme, Prutule” semnată de Maria Stoianov”, ne spune Galina Țurcanu, membră a formației.

„Ideea de a participa la acest eveniment internațional aparține lui Vitalie Moisei, consăteanul nostru stabilit la Chișinău. El a venit cu propunerea încă în luna octombrie și noi am început a ne pregăti intensiv și am prezentat un program de excepție. Fiind o formație de artiști amatori, am fost apreciați cu note înalte de către specialiști în domeniu”, menționează Vera Golan, primara de la Rădenii Vechi. La festival au participat formații din Basarabia și Bucovina.

Galina Țurcanu mai adaugă că la începutul lunii decembrie vor organiza o serată culturală, pentru a prezenta și sătenilor programul de la Buzău al Codrencelor.

