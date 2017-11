„Codrenii” la „Vrancea – plai de dor”



Ansamblul folcloric „Codrenii” de la Școala de Arte „Ion și Doina Aldea Teodorovici” din orașul Cornești s-au învrednicit de două premii I la categoriile „Grup vocal” și „Obiceiuri populare” cu ritualul „La ghilit” în cadrul celei de-a VII-a ediții a Festivalului de Folclor „Vrancea – plai de dor” desfășurat în municipiul Focșani (România). Ina Bilețchi, directoarea școlii, a menționat că deja al treilea an „Codrenii” participă la acest eveniment cultural. „Colaborarea noastră a început pe rețelele de socializare. Marilena Vîlcu, coordonatoarea festivalului, a văzut postările video și foto cu activitatea ansamblului și i-a plăcut ceea ce facem și ne-a invitat”, concretizează directoarea.

În continuare Ina Bilețchi mai adaugă că gazdele festivalului rămân de fiecare dată impresionate de prestația formației. Ele afirmă în permanență că se vede că se pune suflet în tot ceea ce se realizează, că tinerilor le place ceea ce prezintă pe scenă. Despre acest lucru ne confirmă și Galina Moraru, specialist principal la Secția Cultură și Turism Ungheni, care a declarat că formația „Codrenii” are un repertoriu foarte bun: „Atunci când pleci la vreun eveniment peste hotarele țării, dar și aici, acasă, trebuie să dai dovadă de profesionalism și talent. Acest lucru îl face această formație ori de câte ori participă la astfel de activități”.

Ansamblul folcloric „Codrenii” s-a constituit în 1994 la iniţiativa profesoarei Ina Bileţchi. În anul 2002 acestuia i s-a conferit titlul de colectiv „model”, iar în 2006 și 2009 l-a confirmat. Ansamblul are numeroase participări și premii la festivaluri naționale și internaționale.

