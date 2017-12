Coincidență inedită



Atunci când Iraida Eni, meșter popular din Măgurele, a venit la redacția ziarului nostru și ne-a povestit despre evenimentul cultural ce a avut loc la gimnaziul din localitate, am întrebat-o dacă nu e o avanpremieră a simpozionului științifico-artistic „Efim Junghietu – Prosopul, cartea de vizită a sufletului neamului”. Meșterița ne-a spus că e doar o coincidență și una foarte frumoasă. „De fapt, acest eveniment a pornit tot de la o coincidență. Daria Grigoriev, meșter popular și câștigătoarea marelui premiu al expoziției naționale „Croșeta de Aur”, ediția a VII-a, a sunat la primărie, căutând o prietenă de-a ei din tinerețe și, discutând cu primarul, i-a venit ideea de a prezenta o expoziție cu lucrări de ale ei, în special, prosoape, fețe de masă și mileuri”, menționează Iraida Eni.

La expoziție și master-class, conform spuselor interlocutoarei, au participat 25 de persoane, dintre care femei și elevi de la gimnaziul din localitate. Iraida Eni concretizează că ea și-ar fi dorit să fie mai mulți participanți. „Sperăm că la următoarea expoziție a Dariei Grigoriev la Măgurele, fiindcă ea ne-a promis că revine, să fie mai mulți oameni”, conchide meșterița. Rodica Dabija, bibliotecara de la biblioteca locală, ne-a spus că a rămas impresionată de colecția de prosoape și de simbolistica fiecărui ozor de pe aceste lucrări naționale. „Am învățat multe lucruri interesante și utile și i-am făcut invitație ca următoarea expoziție să o desfășoare deja la bibliotecă”, menționează în încheiere biliotecara.

Iraida Eni ne-a mai spus că e posibil să fie realizat un reportaj televizat despre meșterii populari de la Măgurele.

