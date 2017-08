Colectări de bani, în grădinițe



Atunci când un părinte își duce pentru prima dată copilul la grădiniță trebuie să se îngrijească doar de un singur lucru și anume de acomodarea lui în noul colectiv. Aceasta se reflectă în dezvoltarea autocontrolului, abilităților de comunicare, gândirii critice, opiniilor și comportamentelor copilului. Doar că în comunitatea noastă mai există un element, impus de sistem și de care trebuie să țină cont fiecare părinte îndată ce decide să își ducă copilul la grădiniță. Părintelui i se comunică că în grădiniță activează o asociație obștească, cu președinte, contabil și cont în bancă. Toți automat devin membri ai ei și eventual trebuie să achite o cotizație lunară.

În majoritatea grădinițelor din municipiul Ungheni, aceasta taxă este de 10 lei lunar, cu toate că există asociații obștești, unde comitetul părintesc a aprobat taxa de 20 de lei. Li se sugerează ca suma să fie achitată integral, adică 120 lei pentru întregul an de învățământ. În sate, cotizația de membru variază între 10 și 15 lei.

Livia Bernic, directoarea grădiniței-creșă din satul Petrești, spune că asociația este una benevolă, banii sunt colectați de către președinte sau contabil. Dânsa mai comunică că anul trecut cu ajutorul financiar al părinților s-au procurat panouri informaționale, căsuțe, tobogane pe terenul de joacă. Părinții intenționează să majoreze această taxă, căci până anul acestea au achitat 10 lei lunar.

Svetlana Gaiduc, directoarea grădiniței „Tereza Sovolevschi” din orașul Ungheni, concretizează că asociația a fost înființată încă în anul 2008, are statut oficial, iar părinții achită banii pe un cont bancar. Și aici taxa lunară e de 10 lei. În majoritatea cazurilor, acești bani constituie contribuția părinților la implementarea anumitor proiecte comunitare.

Atenție, părinți! Am încercat să aflăm dacă există pe undeva și fond special al grupelor. Cei contactați – directori, metodiști, educatori, surori medicale – ne-au afirmat că nu ar fi astfel de fonduri. Adică, bani nu se adună ilicit nici într-o grădiniță de copii din municipiul și raionul Ungheni.

Potrivit ordinului Ministerului Educației din 2016 și în conformitate cu prevederile Legii nr. 837-XIII cu privire la asociaţiile obşteşti, în instituțiile unde nu există asociații de părinți nu poate avea loc colectarea banilor pentru ”fondul școlii”, „fondul clasei”. Pentru a activa în cadru legal, asociațiile trebuie să fie înregistrate la Ministerul Justiției, să respecte statutul și regulamentele aprobate în mod corespunzător. Nu este corect să se insiste ca fiecare părinte să fie membru al asociației.

