Și astăzi, 28 decembrie, echipa ziarului „Unghiul” a primit colindători. De data aceasta, printre mulți alții, pragul ne-a trecut Formația Folclorică „Ilincuțele” din satul Chirileni, care ne-a dorit un an rodnic, gânduri bune și senine, sănătate familiilor noastre, bucurii și cât mai mulți prieteni devotați.

