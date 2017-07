Comoara din struguri



Investițiile în vița de vie se aseamănă cu cele în artă, dar au și un grad de risc similar cu jocul la bursă. Suma cheltuită pentru plantarea unui hectar este de ordinul zecilor de mii de euro, iar profitul nu apare mai devreme de 3- 4 ani.

Cu toate acestea, în ultimii ani mulți sunt cei care îndrăznesc să cheltuie adevarate averi pentru a investi în podgorii. Unul dintre aceștia este și Anatol Pascaru din comuna Valea Mare, deținătorul unei plantații de viță-de-vie de aproximativ 3,5 hectare. Bărbatul ne povestește cum a început această afacere și ce anume l-a făcut să se întoarcă la profesia de agronom. „Eu am fost lucrător la livada fostului sovhoz „Prut”, iar după privatizare am cumpărat terenul care îmi revenea și cultivam legume. Ulterior, am plecat în Italia pentru a aduna bani de investiția care urma să o fac. După 6 ani m-am întors în țară și în toamna lui 2011 m-am hotărât să plantez viță-de- vie”, povestește agronomul.

În 2012 au fost plantate primele 2,47 hectare cu soiuri precum „Moldova” și „Prezentabil”, iar 4 ani mai târziu a mai plantat încă 1,22 hectare de vie, care va rodi începând cu anul viitor. „Anul trecut am produs 28 de tone de struguri pe care i-am livrat la magazine precum Metro, Linella și la piața comercială. Profitul a fost unul pe măsură, dar s-a compensat cu munca depusă. Pot spune că este o muncă foarte grea, de la răsărit și până la apus stau în vie și mă ocup de îngrijirea ei”, spune proprietarul.

Specialitatea de agronom a învățat-o la Cojușna, dar adevărata practică o învață zilnic, ne spune bărbatul. Dânsul menționează: „Noi, cultivatorii de viță-de-vie, învățăm mereu unii de la alții, acum sunt noi tehnologii și proceduri, dar toate acestea trebuie adaptate propriei culturi, pentru că la fiecare este diferit”.

Una din problemele cu care se confruntă agronomul este lipsa brațelor de muncă. Bărbatul recunoaște că este o muncă grea și nu oricine poate face față căldurii o zi întreagă. Anatol Pascaru plănuiește pe viitor să angajeze 5 lucrători, astfel încât să nu mai stea cu grijă că oamenii l-ar putea lăsa în orice moment.

Potrivit lui Tudor Șeptelici, specialist la Direcția Agricultură și Alimentație a raionului Ungheni, strugurii obținuți de Anatol Pascaru sunt de calitate superioară: „Noi suntem în relații bune și de multe ori ne consultăm în privința noilor practici pentru cultivarea viței-de-vie. Pot spune că Anatol lucrează după o tehnologie modernă și exactă, ceea ce favorizează producerea unor struguri de calitate”.

După cum spune și proprietarul plantației, unul din factorii principali pentru o bună dezvoltare o constituie procurarea propriilor agregate. Agronomul deja și-a procurat din primele venituri dispozitivele necesare, iar în viitorul apropiat planifică și achiziționarea unui tractor. Pe lângă aceasta dânsul dorește să-și extindă suprafețele, să procure de la Primăria Valea Mare o parte din terenul din apropierea lacului, unde se gândește să amenajeze o zonă de odihnă pentru locuitorii comunei, dar și un mic depozit pentru dispozitivele sale.

