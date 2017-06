Condamnăm orice acțiune de intimidare a jurnaliștilor



ONG-urile de media sunt îngrijorate de incidentele tot mai frecvente care au loc între protestatari și reprezentanții mass-media. Astfel, potrivit unor materiale video publicate de posturile care aparțin sau au aparținut până nu demult politicianului Vlad Plahotniuc, o echipă de la Publika TV a fost agresată duminică, 11 iunie, 2017, la protestul din Piața Marii Adunări Naționale. În timp ce jurnaliştii filmau evenimentul din piață, manifestanţii împotriva schimbării sistemului de vot au scandat „Rușine!”, „Publika la gunoi!”, “Mincinoşilor”, iar o persoană în etate a lovit peste camera de luat vederi a operatorului. ONG-urile de media condamnă astfel de acțiuni și reamintesc că Legea presei permite reprezentanților mass-media, în scopul exercitării atribuţiilor profesionale, să obţină şi să difuzeze informaţii; să facă imprimări audiovizuale, să filmeze şi să fotografieze. La rândul său, statul garantează apărarea onoarei şi demnităţii jurnalistului, îi ocroteşte sănătatea, viaţa şi bunurile. Potrivit Codului Penal, împiedicarea intenţionată a activităţii mass-media sau a jurnalistului, precum şi intimidarea mass-media sau a jurnalistului pentru critică sunt considerate fapte socialmente periculoase și pedepsite în conformitate cu prevederile acestui cod. Facem apel către organizatorii acțiunilor de protest să respecte prevederile legislației naționale cu privire la întruniri și să nu permită încălcarea drepturilor legitime ale jurnaliștilor în cadrul manifestațiilor de protest. Centrul pentru Jurnalism Independent Asociația Presei Independente Asociația Presei Electronice Centrul „Acces-Info” Comitetul pentru Libertatea Presei Centrul de Investigații Jurnalistice

