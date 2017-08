Condiții și mai insalubre la piața centrală din Ungheni



Tweet



Tweet

Atunci când intri în piața centrală din partea străzii Decebal, ai impresia că ai ajuns la o fermă de rațe sau la o găinărie. De mai mult timp mirosul neplăcut îți taie pofta să faci cumpărături. Doar printre cuștile cu păsări și animale domestice se vând legume, fructe, dar și tot felul de mărunțișuri. Cumpărătorii descriu piața ca o bătaie de joc la adresa vânzătorilor care muncesc din greu pentru producția de sezon de legume și fructe.

De ani buni aceștia trebuie să suporte umilința de a-și vinde marfa direct de pe jos, din cutii de carton înghesuite. Din cauza spațiului mic, ei abia reușesc să prindă un loc, dar și să intre în piață cu mașinile ca să descarce marfa. Cumpărătorii, la rândul lor, trebuie să se strecoare printre cutiile cu legume și fructe pentru a-și face aprovizionarea. A mai rămas să își mai pună și o mască, căci arșița produce efectul – mirosul devine insuportabil spre amiază.

Condiții insalubre la piața centrală au persistat mereu, doar că de la o vreme la ele s-a mai adăugat și imposibilitatea șoferilor de a se deplasa pe străzile Decebal și Ciprian Porumbescu, care se transformă joia și duminica în parcări, doar în preajmă nu ai unde lăsa mașina, pentru că terenul unde acestea staționau anterior, lângă piață, este îngrădit și aici se desfășoară lucrări de construcție. 31 decembrie, începutul unei concurențe sănătoase Potrivit lui Eduard Balan, viceprimarul municipiului Ungheni, șoferii pot parca vehiculele pe străzile Alexandru cel Bun și Romană. Pentru că se află prea departe de piață, aceștia însă evită locurile destinate pentru parcare, preferând să le lase în stradă, astfel încurcând circulației fluente.

Haosul de la piață se va termina, din spusele viceprimarului, la 31 decembrie. Aceasta e data-limită de finalizare a lucrărilor de construcție a unui supermarket lângă piața centrală. Tot aici vor fi amenajate și 250 de locuri pentru parcare. Tindem să credem că vor avea posibilitatea să își parcheze mașinile și cei care vin la piață, nu doar clienții supermarketului. „Nu cred că cineva va restricționa intrarea și ieșirea liberă de la parcare”, este optimist Balan. La fel, dânsul spune că în curând pe strada Alexandru cel Bun va fi deschisă o parcare cu plată. Proprietarul la moment își legalizează activitatea.

Dar cum se va proceda cu piața de animale? În orice țară civilizată acestea se află la periferia localităților. Doar că în cazul Ungheniului vânzătorii nu doresc să se ducă în celălalt capăt al orașului, pe motiv că nu vor veni acolo nici cumpărătorii. Accesibil pentru cumpărători ar fi ca această piață să fie amplasată tot aici. Ar exista o posibilitate, și anume amplasarea pieței de animale pe un teren vizavi de piața centrală. Potrivit lui Eduard Balan, e doar la nivel de discuții.

Alexandru Sârghi, specialist la Uniunea Cooperativelor de Consum, care la moment îl suplinește temporar pe directorul pieței centrale, Dumitru Malanciuc, spune că schimbările vor apărea odată cu realizarea programului de modernizare a pieței mixte COOPCOMERŢ.

Dânsul cunoaște doar că la prima etapă va fi modernizată hala de carne, desigur, cu ajutorul agenților economici, apoi se va pava intrarea în piață din partea străzii Alexandru cel Bun, după care se va construi încă un drum de acces cu o parcare auto din direcția străzii Ciprian Porumbescu. Din spusele lui, piața mixtă ar avea o suprafaţă totală de 2,761 ha, dintre care cea comercială – 1420 m.p., cu o capacitate de 1200 de locuri. Programul prevede, termenii se pare că sunt ratați Potrivit programului de modernizare a piețelor agroalimentare din raionul Ungheni, care urmează să fie finalizat în anul 2018, sunt prevăzute următoarele schimbări: pavarea unei treceri pietonale pe o suprafață de 600 metri pătrați, dar și 6600 metri pătrați destinați comercializării produselor agricole din transport, amenajarea unei zone pentru comercializarea peștelui viu, dar și a pavilioanelor de tip închis, amenajarea unui drum de acces din direcția străzii Porumbescu, instalarea camerelor de supraveghere ș. a. O remarcă doar: lucrările trebuie să fie executate din surse externe și interne. Responsabilă este administrația COOPCOMERŢ din componența Uniunii Cooperativelor de Consum, parteneri fiind agenții economici ce își desfășoară activitatea în piață, dar și cei amplasați adiacent, Primăria Ungheni. Termenii se pare că sunt depășiți, doar lucrările au fost planificate în mare parte pentru anul acesta. Însă până în prezent nici una din măsuri încă nu a fost pusă în aplicare. Dumitru Malanciuc spune că surse financiare nu sunt pentru astfel de schimbări imediate, care ar fi estimate la 3 mln. lei.

Haralambie Chirilov, președintele Uniunii Cooperativelor de Consum, nu neagă că și-a luat mai multe angajamente, doar că fără o conlucrare sănătoasă între administrația orașului nu se pot mișca din punctul mort. „Se vrea multe, vrem și noi, vom începe de la hala de piață. Am început de fapt, doar că consumatorii nu cumpără carne de la vânzătorul care a amenajat un punct de vânzare a cărnii, dar de acolo unde s-a obișnuit, de pe masa comună”, spune Chirilov. La fel, dânsul menționează că, dacă vor fi impuși comercianții să facă unele investii, vor dispărea din piață, ceea ce va genera și un număr mic de consumatori.

Și pentru că Consiliul Raional s-a angajat să îi asiste pe o perioadă de 3 ani pentru a începe modernizarea pieței, Ludmila Guzun, președinta raionului, spune: „Nu mai putem tolera ceea ce este în piață acum, nu este nicio schimbare vizibilă, în cazul când nu se va lua atitudine, vom cere organelor de control să stabilească interdicțiile necesare”.

Anul 2018, conform programului respectiv, trebuie să fie unul esențial: organizarea vizitelor de studiu, a expozițiilor, dar și elaborarea proiectelor transfrontaliere pentru susținerea producătorilor locali. Unde vor fi realizate acestea, vom vedea.

You can leave a response , or trackback from your own site.