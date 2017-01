Conducătorii auto din Ungheni au fost trași pe dreapta



De data asta pentru un control de rutină, dar mai mult pentru a le aminti care sunt consecințele conducerii mijlocului de transport în stare de ebrietate, oferindu-li-se pliante informative. Acțiunea a fost desfășurată vineri, 20 ianuarie, în cadrul campaniei de informare „Nu te lăsa condus de alcool. Cineva drag te așteaptă acasă”, inițiată de Inspectoratul Național de Probațiune în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției. „Verificăm actele. Totodată le amintim ce pericol îi paște atunci când conduc în stare de ebrietate. Amenda aplicată ajunge până la 50 de mii de lei”, a subliniat angajatul de la Inspectoratul Național de Patrulare, Emilian Marfiac.

