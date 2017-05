Consilierii din Ungheni s-au întrunit în prima ședință municipală



Vinerea trecută, a avut loc prima ședință a Consiliului Municipal Ungheni. Conform unei modificări legislative, care a fost publicată în Monitorul Oficial din 13 ianuarie 2017, oraşul Ungheni a obţinut statut de municipiu, alături de alte șapte localități din republică. „Sună frumos – consilieri municipali, consiliu municipal. Deci, să lucrăm calitativ și cât mai puține emoții negative”, cu acest mesaj a deschis ședința președintele ei, Vitalie Țaranu.

Doar că nu a fost să fie așa. Cu toate că au fost analizate și votate mai puțin de zece chestiuni, totuși unele confruntări au avut loc. Chiar dacă Alexandru Ambros, primarul municipiului, a lipsit de la această ședință, fracțiunea socialistă a făcut o declarație care îl viza nemijlocit. Dânșii au cerut încetarea mandatului acestuia. Drepr temei a servit hotărârea irevocabilă a Curții Supreme de Justiție (CSJ) în care se constată că Alexandru Ambros, primarul municipiului Ungheni, a încălcat regimul juridic al conflictului de interese atunci când s-a procurat, pentru primărie, rechizite de birou de la firma soţiei sale. După decizia CSJ, contractele şi alte acte încheiate în conflict de interese ar putea fi lovite de nulitate. Decizia CSJ a fost luată la 10 martie curent. Magistraţii au lăsat în vigoare hotărârea Curţii de Apel Chişinău, prin care Alexandru Ambros a fost găsit vinovat de încălcarea regimului juridic al conflictului de interese. Tudor Gavriliuc, secretarul Consiliului Municipal, întrebat dacă cunoștea despre această hotărâre, a spus că nu a auzit și nici nu știe nimic despre ea, invocând că în adresa primăriei, oficial, nu a fost trimisă nici o scrisoare cu un conținut respectiv. Totodată, s-a menționat că nu se poate discuta la acest subiect, mai ales că persoana vizată nu este prezentă la ședință.

În continuare, consilierii municipali au adoptat o decizie prin care se corelează bugetul municipiului Ungheni, au stabilit costul a 140 de bilete de odihnă la tabăra „Plus-Armonie”, cu achitare a 20 la sută din costul total de 1750 lei al biletului. La fel, veteranii celui de-al Doilea război mondial, dar și persoanele asimilate veteranilor de război vor beneficia de 1000 de lei din fondul de rezervă al primăriei. Consilierii municipali au acceptat și implementarea proiectului ,,Renovarea și modernizarea Centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni”, din cadrul Fondului de Granturi Mici, finanțat de Fundația Solidaritate a Poloniei în Republica Moldova. Aceasta presupune și contribuţia primăriei municipiului în valoare de 898150 lei din contul mijloacelor acumulate de la vânzarea bunurilor imobile, ceea ce constituie circa 45% din bugetul total al proiectului.

