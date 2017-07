Contrabanda – stop!



Colaboratorii posturilor vamale Sculeni și Cahul au prevenit două tentative de scoatere ilegală din țară a unui pistol cu aer comprimat și a 8 600 de țigarete marcate cu timbru de acciz al Republicii Moldova.

Pistolul cu aer comprimat de model Umarex Legends 1911 a fost depistat în bagajul unui cetățean al României, în vârstă de 27 de ani, care se deplasa cu autocarul de pe cursa regulată Bălți – Iași. În bagajul acestuia, vameșii au mai găsit 1 500 de bile de metal și 4 capsule cu CO2 (12g).

Cele 8 600 de țigarete, marca ”Winston” și ”Rothmans” au fost depistate cu ajutorul patrupedului Serviciului Vamal în mașina unui conațional, care se deplasa în România. Produsele din tutungerie erau ascunse într-un loc special amenajat în torpedoul mijlocului de transport, cu scopul sustragerii de la controlul vamal.

Conform procedurilor, arma a fost ridicată și transmisă organelor abilitate pentru efectuarea expertizei și întreprinderea măsurilor legale ce se impun, iar produsele din tutungerie au fost reținute în vederea confiscării, se menționeează într-un comunicat al Serviciului Vamal.

