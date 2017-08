Copiii cu autism vor beneficia de terapie specializată



Despre copiii care sunt diagnosticați cu autism se spune că sunt un pic invizibili pentru stat. Din păcate, numărul lor în ultimii ani crește alarmant atât în lume, cât și în țară. Dacă peste hotare specialiștii, medicii, pedagogii și părinții vorbesc deschis despre această tulburare și copiilor li se oferă consultanță specializată, iar statul susține familiile cu astfel de copii, la noi în țară nu există o statistică exactă a autiștilor.

Federația pentru Drepturi și Resurse a Persoanelor cu Tulburări din Spectrul Autism Moldova (FEDRA) în cadrul proiectului „Implicare prin autism” a organizat la Ungheni, la Centrul de zi „Casa pentru toți”, o masă rotundă pentru a discuta despre această tulburare, despre realizările obținute în ultimii doi ani. În același timp a fost prezentată și Platforma AutismMap.md, unde atât părinții, cât și medicii se pot informa despre testul sreening, terapia ABA, lista instituțiilor medicale unde se pot adresa. La fel, s-a menționat că se dorește ca anume la Ungheni să fie creat un centru de lucru, unde va fi folosită terapia specială pentru copiii cu autism. Până la sfârșitul anului, cabinetul va fi deschis la centrul respectiv, fiind al treia de acest gen în republică. Acest lucru și-l doresc mult și specialiștii centrului „Casa pentru toți”, unde deja se adresează părinți ai căror copii manifestă astfel de tulburări. Aliona Dumitraș, directoarea executivă FEDRA, ne-a vorbit despre autism, problemele cu care se confruntă familiile în care cresc copii cu autism. Ala Pânzari, manager proiect, a mai adăugat că în ultimul timp AO „SOS Autism” în cadrul mai multor proiecte încearcă să sensibilizeze opinia publică, factorii de decizie pentru a informa părinții și specialiștii cât mai mult despre problematica autismului, căile de soluționare a chestiunilor grave cu care se confruntă familiile în care sunt copii autiști.

Pe parcursul ședinței participanții au adresat numeroase întrebări, au solicitat ajutor în privința instruirii cadrelor care se vor ocupa cu copiii cu autism. Părinții prezenți în sală au solicitat informație despre Centrul specializat de abilitare a copiilor cu autism de la Chișinău.

Potrivit statisticii, în lume la moment 1 copil din 68 este autist, tulburarea fiind mult mai frecventă la băieți. În Republica Moldova, anual se nasc în jur de 400 de copii cu autism.

