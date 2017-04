Copiii de la grădinița „Guguță” ne îndeamnă să avem grijă de sănătate



Tweet



Tweet

Redacția UNGHIUL a avut oaspeți neașteptați. Copiii din grupele „Stejărel” și „Izvoraș” de la grădinița „Guguță” din orașul Ungheni au intrat să ureze jurnaliștilor sănătate, să le amintească cât de importante sunt vitaminele pentru organism.

Educatoarea grupei „Izvoraș” Eleonora Fuștei a spus că este o activitate dedicată Zilei Mondiale a Sănătății, dar și organizată cu ocazia marcării celor 555 de ani a orașului Ungheni. Către această zi, în grădiniță au fost desfășurate și alte activități: concursul „Starturi vesele”, editarea gazetei de perete, întâlniri cu părinții, la care s-a vorbit despre sănătate, igienă.

You can leave a response , or trackback from your own site.