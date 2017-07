Copiii orfanii încurajați la studii



Tweet



Tweet

S-a demonstrat de nenumărate ori că acei copii care nu au avut un sprijin din partea familiei au ajuns oameni mai învățați și cu capacități intelectuale înalte. În fiecare an cele două colegii din orașul Ungheni – Agroindustrial și de Medicină împreună cu Școala Profesională își deschid larg porțile pentru copiii orfani, care își doresc o profesie și un viitor mai sigur. Fiecare copil orfan care își poate demonstra statutul poate beneficia de locuri speciale la aceste instituții de învățământ, beneficiind astfel de diverse indemnizații și facilități. În timp ce o bună parte din aceștia odată ce absolvesc gimnaziile hotărăsc să plece în țări străine pentru a-și construi un viitor, alții rămân să-și continue studiile ca să ajungă ceva mai mult decât un muncitor de rând. Instituțiile de învățământ încurajează acești copii și îi susțin pentru ca ei să se poată descurca financiar pe toată durata studiilor.

Directorul Școlii Profesionale, Vladimir Savin, a declarat pentru ziarul „Unghiul” că acești copii fără familie sunt susținuți din toate punctele de vedere, pe durata celor 2 sau 3 ani de studii în dependență de profesie. „Noi nu avem limitat numărul de locuri pentru copiii respectivi. Câți vin îi putem primi pe toți. Anul acesta am avut 9 absolvenți și am mai rămas cu 22 de copii care își continuă studiile. În mare parte profesiile solicitate de acești copii sunt cele de lăcătuș, mecanic, constructor și electrogazosudor. În ceea ce privește susținerea materială, ei beneficiază de mai multe tipuri de indemnizații: zilnic câte 35 de lei pentru alimente, lunar câte 250 de lei pentru procurarea produselor de igienă, anual câte 3000 de lei pentru haine și încălțăminte, un ajutor material anual în mărime de 1000 lei la care se mai adaugă și 10000 de lei indemnizația de absolvire plus cazarea gratuită”, concretizează directorul.

De aceleași facilități și îndemnizații pot beneficia și copiii cu statut de orfan care sunt înscriși la Colegiul Agroindustrial. Această instituție pregătește specialiști în domeniul agricol: mecanica agricolă, merceologia, agronomia, contabilitatea și marketingul. Aici numărul copiilor respectiv este unul mult mai mic comparativ cu Școala Profesională. „Numărul acestora, adică al copiilor cu statut de orfan, variază de la un an la altul. Anul acesta am avut 3 absolvenți, iar studiile le continuă încă 11 copii. Pe lângă indemnizațiile pentru alimente, produse de igienă, haine, ajutorul material și indemnizația de absolvire, copiii care nu reușesc să obțină o bursă primesc oricum lunar un ajutor de 300 de lei. Cazarea copiilor orfani pe durata celor 4 ani de studiu este gratuită”, ne-a precizat Ion Oboroc, directorul colegiului.

Menționăm că atât la Colegiul de Medicină cât și la cel Agroindustrial locurile disponibile pentru copiii orfani sunt limitate, numărul acestora variază în fiecare an în dependență de ordinul Ministerului Educației. Anul acesta Colegiul Agroindustrial va oferi copiilor orfani 15% din locurile disponibile pentru fiecare profesie.

You can leave a response , or trackback from your own site.