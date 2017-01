Copiii talentaţi, motiv de mândrie



Tweet



Tweet

Cristian Gurali şi Dionisie Bahrin sunt doi tineri talentaţi, ale căror nume încă se vor face auzite în lumea muzicii. Ambii sunt elevi la Şcoala de Muzică din Ungheni, premianţi ai mai multor concursuri republicane, iar mai recent, munca lor a fost apreciată şi de Ministerul Culturii, fiind invitaţi să participe la Gala Tinerilor Talente 2016. Succesul lor este direct proporţional cu dedicaţia şi munca profesorului lor, Nicolae Arseni, şi a maestrului de concert, Carolina Dănilă.

Pentru Dionisie, care anul acesta finalizează studiile la această şcoală, muzica, mai precis clarinetul, a devenit o parte indispensabilă din viaţa lui. Dânsul îşi aminteşte că a fost condus la şcoala de muzică de mama sa, dar din iniţiativa tatălui, care la fel este muzicant. Pe parcursul celor cinci ani de studii, acum nu îşi aminteşte cu exactitate cu câte premii a revenit acasă de la concursuri sau festivaluri muzicale. Un lucru ştie: de fiecare dată a ocupat locuri de frunte. Dionisie intenţionează să îşi continue calea aleasă, deci îşi doreşte mult să devină student la un colegiu de profil. „Îmi place totul: şi muzica, şi clarinetul, şi profesorul. Exersez în fiecare zi la şcoală, pentru ca şi în zilele libere să fac exerciţii acasă”, spune tânărul.

Un pic mai tăcut, dar la fel de talentat este şi Cristian. Dânsul a ales să cânte la trompetă, lucru care îi reuşeşte de minune. La fel ca şi colegul său nu a numărat câte premii a înscris în lista succeselor sale. Ce este cel mai greu atunci când faci muzică? „Cred că drumul de acasă până la şcoală”, glumeşte profesorul lui, Nicolae Arseni. Doar Cristian face naveta în fiecare zi de la Elizavetovca până la Ungheni, pentru ca după orele de curs de la liceu să ajungă acasă seara târziu, doar mai are de exersat câteva ore în şir şi la instrumentul muzical preferat. Cristian are un vis: îşi doreşte să cânte ca şi marele trompetist, regretatul Valeriu Hanganu.

Nicolae Arseni este foarte mândru de realizările elevilor săi, doar prin ei îşi vede şi rezultatul muncii sale. Consideră că ambii elevi sunt bine pregătiţi muzical şi uşor vor fi admişi la orice instituţie de profil din ţară, dar şi de peste hotare. Alegerea le aparţine.

Tereza Cazacu, directoarea şcolii, spune că maestrul de concert, Carolina Dănilă, este persoana care are emoţii ca şi elevii care stau în faţa unui juriu competent.

„A trebuit să muncesc la şcoala de muzică 40 de ani pentru a avea alături un maestru de concert atât de talentat, cum este Carolina Dănilă”, sunt cuvintele rostite de către Nicolae Arseni, care, probabil, este una din cele mai înalte aprecieri pentru un coleg de breaslă.

You can leave a response , or trackback from your own site.