Corupția – blamată, dar de toți adorată



Tweet



Tweet

Luptă aprigă împotriva corupției: milioane de la finanțatorii europeni, programe, reforme, instituții reorganizate și nou formate, concursuri, detectoare de minciuni… Însă cât de mult este adorată ea și de cei care dau, pentru că își rezolvă problemele mai repede sau ocolind legea, dar și mai mult iubită de cei care iau, pentru că le cad din pod zeci, sute, mii, milioane de orice vrei: lei, dolari, euro, imobile, mașini… De la naștere până la moarte, cetățeanului i se creează așa condiții pentru ca să dea la buzunar. Și cine astăzi luptă împotriva corupției? Cei care au două-trei case, apartamente, mașini, terenuri, duc o viață în lux nemaipomenit? Investigațiile jurnalistice arată cu degetul: uitați-vă, acesta sau celălalt are proprietăți incomparabile cu câștigul de la locul de muncă! Zero reacție, pentru că cei care trebuie să reacționeze ei înșiși sunt nu cu pufușor, dar chiar cu puf și pene pe bot.

You can leave a response , or trackback from your own site.