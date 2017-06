Costul unei injecții



Ne telefonează o persoană care spune că are nevoie de „linia fierbinte”. Îi răspund că aici e redacția și întreb de ce este vorba. Ea, emoționată, spune că fiul ei de 13 ani a fost înțepat la mână de o viespe.

Când femeia a văzut că umflătură se răspândește pe tot corpul, a alergat la punctul medical din sat. Dar acolo, în primul rând, a fost întrebată dacă are bani pentru a i se face băiatului o injecție. Încerc să-i explic că, probabil, trebuia să plătească pentru seringă și medicamentul care urma să fie administrat, dar femeia nu vrea sa mă asculte, ea nu poate înțelege de ce felcerul a refuzat să acorde ajutor, pentru că fiul de la înțepătura de viespe putea face șoc anafilactic, cu atât mai mult, cu cât i s-a umflat și fața, iar banii, chipurile, ar fi promis să-i aducă mai târziu, deoarece de teamă ce îi era nici nu s-a gândit la ei. Noi, zice ea, nu trăim în oraș, ci în sat, ne cunoaștem cu toții. Ce-i drept, ea spune că odată a rugat pe câteva zile să i se amâne „plată” pentru o injecție, iar lucrătorul medical i-ar fi dus faima prin sat că are o datorie. Cu ce s-a terminat? A trebuit să caute transport și să ducă fiul în satul vecin, la centrul de sănătate.

Potrivit lui Oleg Belbas, directorul Agenției Teritoriale Vest a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Programul Unic al asigurărilor obligatorii de asistență medicală prevede acordarea ajutorului în stările medico-chirurgicale urgente, la care se referă și reacțiile alergice, la orice instituție medicală indiferent de faptul, e asigurată persoana sau neasigurată, iar toți copiii în vârstă de până la 18 ani sunt asigurați de către stat. În astfel de cazuri, nici pentru seringă, nici pentru vată nu trebuie să se perceapă plată și instituția medicală primară e datoare să aibă medicamente pentru acordarea ajutorului de urgență. Dacă pentru prestarea unor astfel de servicii s-a solicitat i medic. În același timp, ea nu crede că felcerul a cerut plată pentru injecție, deoarece acesta înțelege foarte bine propria sa răspundere, în special, în cazul în care copilul a avut o reacție alergică.

