Costuleni, satul cu cele mai bune drumuri din raionul Ungheni



Tweet



Tweet

A ajuns pe ultima sută de metri proiectul „Evaluarea transparenței procesului bugetar și utilizării mijloacelor publice destinate infrastructurii rutiere”, implementat de către Asociația Presei Independente în parteneriat cu ziarul „Unghiul”. Pe toată durata proiectului, aproximativ 9 luni, am stat cu ochii pe drumuri – de la construcția, reparația, utilizarea până la mentenanța lor. Am organizat câteva consultări publice și dezbateri publice, am desfășurat și două campanii de informare. Am discutat și ascultat zeci de cetățeni, care vor drumuri mai bune, drumuri sigure, drumuri accesibile în fiecare localitate, indiferent de numărul de locuitori și de distanța față de centrul raional. Și dacă am vizitat în mare parte localitățile unde una din cele mai stringente probleme sunt drumurile, de data aceasta vom scrie despre satul în care nu există o astfel de problemă. „Tot scrieți despre drumuri, fie că nu există, fie că trebuie reparate. Iată, la noi, la Costuleni, nu există o astfel de problemă – suntem satul cu cele mai bune drumuri”, ne-a informat telefonic un cititor din această localitate.

Și iată ce relatează oamenii de aici. Mihai Butnaru, apicultor costulenean, spune că nepoții care au venit de peste hotare au rămas încântați de calitatea drumurilor din sat. Interlocutorul mai adaugă că odată ce locuiesc pe o stradă reparată, împreună cu vecinii încearcă să mențină și ordinea. Deci, nu vei vedea ocoale cu orătănii sau ciocleji la poartă.

Maria Păduraru, o altă locuitoare, concretizează că o bună parte din drumurile din satul vechi, strada centrală, drumul spre biserică și cimitir au înveliș asfaltic.

Ion Sococol, secretarul Consiliului local, menționează că drumurile din sat, într-adevăr, sunt într-o stare bună. Acum se lucrează la reparația unui drum din satul nou cu bani alocați din Fondul Rutier. La anul viitor, tot în această parte de sat, va fi reparat un alt drum.

De ce anume Costuleniul are cele mai bune drumuri? Cei intervievați au un singur răspuns: s-ar datora în mare parte lui Iurie Chirinciuc, ex-ministrul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor. De baștină dânsul este din localitate și se pare că ex-ministrul a dorit să facă ceva pentru consătenii săi. Drumul local de 580 de metri, cu înveliș din beton asfaltic, sătenii l-au numit „drumul lui Chirinciuc”. Reabilitarea unui kilometru de drum local cu înveliş din beton asfaltic costă în medie 4,5 milioane de lei. Tot cu susținerea dânsului, a fost plombat drumul central, pe o distanță de 3 km 200 de metri.

Mihai Plugaru, inginer cadastral, spune că din bugetul local a mai fost reparată capital o porțiune de drum de circa 800 de metri, iar în variantă albă – 1200 metri.

Anul acesta se muncește la reparația a încă 600 de metri de drum în sectorul nou al satului, totodată fiind procurat și prundiș pentru încă 300 de metri. Pe lângă aceasta, 1 kilometru de drum până în toamnă va fi pavat. Costulenenii au avut noroc de pământeanul lor, care a fost mai mare pe drumuri la nivel național și a putut redirecționa anumite surse financiare spre localitatea natală. Doar nu totul ce a fost făcut aici s-ar fi efectuat conform programului de lucrări aprobat. Posibil, în aceste condiții, alte sate au avut de pierdut, pentru că și oamenii de acolo au nevoie de drumuri bune, însă le-a lipsit norocul de a se pricopsi cu vreun înalt demnitar de stat. Această rubrică este realizată cu suportul financiar al Ambasadei Finlandei la Bucureşti. Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor publicate aparţine autorului şi nu neapărat reflectă poziţia Ambasadei.

You can leave a response , or trackback from your own site.