O nouă victorie au înregistrat tinerii jucători de dame din orașul și raionul Ungheni antrenați de către Igor Rotaru la campionatul național la joc de dame-64, organizat în capitală în perioada vacanței de primăvară. Competițiile au fost organizate în două etape. În prima etapă, unde au concurat copiii de până la 8 ani și până la 10 ani, cele mai bune rezultate au fost înregistrate de către Adriana Coptu, care a ocupat locul III la programul blitz și rapid.

La cea de-a doua etapă, deja au concurat copiii de până la 13, 16 și 19 ani. Cei 6 participanți din Ungheni au adus acasă 7 diplome. Astfel, Marcel Ursu a ocupat locul I la programul clasic și blitz și II – la rapid, Dumitru Cușnir – locul I la blitz și rapid, II – la clasic. Igor Rotaru spune că a crezut în forțele acestui elev, însă a rămas plăcut surprins să îl vadă în toate trei programe câștigător.

Pentru Victoria Florea, locul II la blitz este o victorie plină de emoții. Adversarele ei au fost campioane și vice-campioane. Și dacă Marcel Ursu și Dimitru Cușnir sunt deja bine cunoscuți în lumea sportului, atunci despre Adriana Coptu și de Victoria Florea, antrenorul lor spune că sunt „steluțe” ale jocului de dame, viitoare campioane mondiale.

