Cronică polițienească



Tweet



Tweet

În perioada 12-18 decembrie, angajaţii Secţiei Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Ungheni au efectuat măsuri de prevenire, în urma cărora au fost întocmite 55 procese verbale cu privire la contravenţie, dintre care 6 – conform art. 78 Cod Contravențional (vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale), 6 – conform art .69 (injuria), 5 – conform art. 354 (huliganism nu prea grav) şi 38 – conform altor articole. * În perioada lunii martie 2016, persoane necunoscute, prin intermediul unei rețele de socializare, cu un profilul fals din orașul Ungheni, prin înşelăciune, au dobândit la un cetățean 150 euro.

* La 27 iunie, un cetățean din mun. Chişinău, prin abuz de încredere şi înșelăciune, sub pretextul procurării, a primit de un locuitor din satul Zagarancea un automobil înmatriculat în Bulgaria, convenind să achite preţul acestuia în sumă de 1700 euro în termen de o lună de zile, perioadă în care acesta l-a înstrăinat unei alte persoane.

* La 11 noiembrie, în jurul orei 24.00, un cetățean a pătruns ilegal, fără consimțământul proprietarei, în gospodăria unei locuitoare din satul Boghenii Noi, unde a deteriorat sticla de la geam, iar la cerințele ultimei de a părăsi domiciliul ei, acesta a refuzat şi i-a aplicat lovituri cu pumnii peste corp, astfel cauzându-i vătămări corporale.

* La 24 noiembrie, în intervalul orelor 19.00-21.30, persoane necunoscute, aflându-se într-o gospodărie din satul Vulpeşti, de pe masă au sustras un portmoneu în care se aflau bani în numerar în sumă de 4300 lei și 5 euro.

* La 28 noiembrie, în jurul orei 17.45, pe o stradă din satul Teşcureni, în urma unui conflict care s-a iscat spontan între doi cetățeni, unuia i-au fost cauzate vătămări corporale cu dereglarea sănătății de lungă durată.

* La 01 decembrie, în jurul orei 21.00, un cetățean din satul Petreşti, în cadrul unui conflict familiar, i-a aplicat soției sale multiple lovituri cu pumnii în regiunea capului, cauzându-i vătămări corporale.

* La 02 decembrie, pe la ora 18.00, la domiciliul din satul Mănoileşti, un cetățean, fiind în stare de ebrietate, și-a lovit soţia cu un fier de la plită în regiunea capului şi i-a aplicat câteva lovituri cu un cuţit peste corp, provocându-i vătămări corporale.

* În perioada 05-07 decembrie, persoane necunoscute, prin înșelăciune, au dobândit de la un cetățean din orașul Ungheni bani în sumă de 500 euro.

* La 06 decembrie, în jurul orei 01.00, persoane necunoscute au sustras din extravilanul comunei Zagarancea, 20 balize şi aproximativ 200 metri de fibră optică, astfel operatorilor ÎM „Orange Moldova” SA şi „Moldtelecom” SA fiindu-le cauzată o daună materială în sumă de 53192 lei.

* La 11 decembrie, pe la ora 06.10, un cetățean din or. Ungheni, în timp ce conducea automobilul pe strada Decebal, la intersecţie cu strada C. Porumbescu, nu a cedat trecerea unui pieton, care traversa pe trecerea de pietoni, astfel l-a tamponat-o, iar în urma vătămărilor corporale suportate acesta a decedat la Spitalul Raional Ungheni.

* La 11 decembrie, pe la ora 19.00, dintr-un apartament de pe strada Romană din orașul Ungheni au fost sustrase pe ascuns bijuterii din aur în valoare de 6600 lei.

* În perioada 11-13 decembrie, persoane necunoscute au pătruns, prin deteriorarea gratiilor de la geam, într-un apartament din or. Ungheni, de unde au sustras un televizor şi alte bunuri materiale în valoare de circă 14000.

* În noaptea spre 12 decembrie, persoane necunoscute au pătruns pe teritoriul fostului garaj al gospodăriei agricole din satul Mănoileşti, care în prezent aparţine unui cetățean, de unde prin forţarea lăcatului de la uşa depozitului au sustras mai mulţi saci cu grâu şi orz, pricinuindu-i un prejudiciu material în valoare de 7800 lei.

You can leave a response , or trackback from your own site.