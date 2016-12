Cronică polițienească



Tweet



Tweet

În perioada 19-25 decembrie, angajaţii Secţiei Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Ungheni au efectuat măsuri de prevenire, în urma cărora au fost întocmite 78 procese verbale cu privire la contravenţie, dintre care 21 – conform art. 78 Cod Contravențional (vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale), 9 – conform art.69 (injuria), 12 – conform art. 354 (huliganism nu prea grav) şi 36 – conform altor articole.

*În noaptea spre 11 decembrie, persoane necunoscute, prin deteriorarea geamului, au pătruns într-o anexă a casei unui cetățean din satul Petreşti, de unde au sustras 2 telefoane mobile.

*În seara de 18 decembrie, pe la ora 19.00, la ieşirea de pe teritoriul pieţei agricole din orașul Ungheni, o persoană necunoscută în mod deschis a sustras de la un cetățean o geantă şi o sacoşă în care se aflau bunuri personale.

*În perioada lunilor iulie-decembrie 2016, persoane necunoscute au sustras de pe teritoriul garajului din satul Zagarancea, ce aparţine unei întreprinderi, 4 baterii de la tehnica auto, precum şi 2 tone de motorină, astfel fiindu-i cauzat un prejudiciu material în valoare de 32840 lei.

*La 08 decembrie, între orele 23.40 și 23.50, persoane necunoscute în timp ce se aflau în local de comerț din satul Pârliţa r-l Ungheni, au sustras un telefon mobil în valoare de 6000 lei.

*Persoane publice din cadrul unui centru sănătate din raionul Ungheni, folosind intenționat situația de serviciu în interese personale, în baza tabelului de evidenţă a timpului de lucru, pe parcursul anului 2016 au calculat și achitat salariu unor persoane care nu au activat în cadrul acestei instituții.

*La 19 august, un cetățean din satul Seliște, raionul Nisporeni, sub pretextul perfectării vizelor şi a contractelor de muncă în Italia pentru un cuplu din orașul Ungheni, prin înșelăciune şi abuz de încredere, a dobândit ilegal de la acesta 1200 euro, echivalentul a 26400 lei.

*În perioada 09-12 decembrie, persoane necunoscute prin alegerea cheii au pătruns în incinta LT „Mihai Eminescu” din orașul Ungheni, de unde au sustras un televizor în valoare de 3000 lei.

You can leave a response , or trackback from your own site.