Cronică polițienească



În perioada 26 decembrie 2016 – 01 ianuarie 2017, angajaţii Secţiei Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Ungheni au efectuat măsuri de prevenire, în urma cărora au fost întocmite 57 procese verbale cu privire la contravenţie, dintre care 10 – conform art. 78 Cod Contravențional (vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale), 9 – conform art. 69 (injuria), 7 – conform art. 354 (huliganism nu prea grav) şi 31 – conform altor articole. * La începutul lunii ianuarie 2010, persoane necunoscute au sustras din scara unui bloc locativ de pe strada Naţională din orașul Ungheni, o bicicletă la preţ de 4000 lei, pe care proprietara ei la 14 decembrie 2016 a depistat-o în curtea aceluiași bloc locativ. *În noaptea de 05 octombrie, persoane necunoscute au sustras din gospodăria unui cetățean din satul Ţâghira o viţică în valoare de 2500 lei. *La mijlocul lunii noiembrie, persoane necunoscute au sustras de pe imaşul din apropierea satului Buşila circă 100 ovine, care aparţineau unei întreprinderi locale, paguba fiind de 44000 lei. *La 09 decembrie, între orele 08.20-13.15, persoane necunoscute au sustras din scurta unei eleve a unui gimnaziu din raionul Ungheni un telefon mobil de 4159 lei. *În perioada 18-26 decembrie, persoane necunoscute au pătruns, prin forţarea geamului, într-un apartament de pe str. Unirii din orașul Ungheni, de unde au sustras un televizor de 7000 lei şi alte bunuri materiale, astfel fiindu-i cauzat proprietarului un prejudiciu material în valoare 12950 lei. *În perioada 23-24 decembrie, persoane necunoscute au pătruns într-un apartament de pe str. Bernardazzi din orașul Ungheni, de unde au sustras un televizor de 5000 lei, un note-book de 6000 lei şi o tabletă de 2000 lei. *La 25 decembrie, între orele 09.20-17.00, persoane necunoscute au pătruns în gospodăria unui cetățean din satul Unţeşti, de unde au sustras pe ascuns un motoferestrău la preţ de 1500 lei. *La 25 decembrie, aproximativ la ora 23.30, din casa unui locuitor din orașul Ungheni a fost sustrasă o braţară din aur de 11000 lei ce aparținea altui cetățean. *În noaptea spre 29 decembrie, persoane necunoscute au pătruns în gospodăria unui cetățean din satul Alexeevca, de unde au sustras 2 curci, 4 cucoși, 6 litri de rachiu şi 6 kilograme de slănină, cauzându-i astfel proprietarului un prejudiciu în valoare de 1700 lei. În aceeași noapte, tot în satul Alexeevca, persoane necunoscute au sustras din gospodăria altui cetățean un ferestrău mecanic, 15 litri de ulei de floarea soarelui, 20 kilograme de fasole, 16 găini, 4 cucoşi şi alte bunuri, cauzându-i astfel proprietarului un prejudiciu material în valoare de 7820 lei. *În noaptea spre 30 decembrie, din beciul unei gospodării din satul Petreşti au fost sustraşi bani în sumă de 36400 lei şi aproximativ 20 litri de vin.

