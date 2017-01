Cronică polițienească



În perioada 02-08 ianuarie, angajaţii Secţiei Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Ungheni au efectuat măsuri de prevenire, în urma cărora au fost întocmite 51 procese verbale cu privire la contravenţie, dintre care 10 conform art. 78 Cod Contravențional (vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale), 2 – conform art. 69 (injuria), 8 – conform art. 354 (huliganism nu prea grav) şi 31 – conform altor articole. *La 02 noiembrie, în jurul orei 23.00, un cetățean, aflându-se în loc public pe strada Decebal din orașul Ungheni, a consumat prin fumare în prezenţa mai multor persoane substanță narcotică – marijuană, după care a fost reţinut de către angajaţii de poliţie.

*La 03 decembrie, în jurul orei 08.00, în cadrul percheziţiei autorizate la domiciliul unui cetățean din satul Sculeni, au fost depistate şi ridicate două fragmente de sticlă din masă plastică şi un capac improvizat din staniol, pe suprafaţa cărora erau substanţe narcotice în proporţii mari, pe care le păstra ilegal fără scop de realizare, care conform raportului de constatare tehnico-ştiinţifică reprezintă reşină de canabis.

*La 11 decembrie, în jurul orei 22.30, un cetățean din satul Măcărești i-a aplicat concubinei sale multiple lovituri cu pumnii în regiunea feţei, provocându-i conform raportului de constatare medico-legală vătămare corporală uşoară.

*La 18 decembrie, în jurul orei 15.30, un cetățean, aflându-se la domiciliul fiicei sale din satul Bumbăta, în timpul unui conflict i-a aplicat soției lovituri cu pumnii peste corp, cauzându-i vătămării corporale uşoare sub formă de traumă cranio-cerebrală cu comoţie cerebrală.

*În seara zilei de 19 decembrie, pe la ora 19.00, la parcarea auto din faţa unui restaurant din orașul Ungheni, un cetățean în stare de ebrietate a iniţiat un conflict cu feciorul său, pe care fără nici un motiv l-a muşcat de un deget şi i-a aplicat lovituri cu pumnii în regiunea corpului.

*La 29 decembrie, pe la ora 15.30, pe teritoriul unei întreprinderi din orașul Ungheni între doi cetățeni s-a iscat un conflict, ca rezultat unul dintre ei s-a ales cu vătămări corporale medii sub formă de luxaţie totală în articulaţiile cotului drept şi echimoze în regiunea coapsei drepte.

