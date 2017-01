Cronică polițienească



În perioada 16-22 ianuarie, angajaţii Secţiei Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Ungheni au efectuat măsuri de prevenire, în urma cărora au fost întocmite 97 procese verbale cu privire la contravenţie, dintre care: 15 – conform art. 78 Cod Contravențional (vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale), 10 – conform art. 69 (injuria), 22 – conform art. 354 (huliganism nu prea grav) şi 50 – conform altor articole. * Administratul unei societăți comerciale din orașul Ungheni, în februarie 2012 a introdus în facturile de expediție date intenționat denaturate privind livrări de bunuri în sumă totală de 403740 lei în adresa acestei întreprinderi.

*La 27 mai 2016, o locuitoare din satul Corneşti, în scopul obţinerii paşaportului cetăţeanului R. Moldova, a prezentat la Biroul de Evidenţă şi Documentare a Populaţiei certificatul de divorţ cu premise de falsificare.

*În perioada lunilor octombrie-noiembrie 2016, persoane responsabile din cadrul unui centru de sănătate din raionul Ungheni au inclus date false în tabelele de evidenţă a timpului de lucru, fapt ce a servit ulterior temei pentru calcularea şi achitarea nelegitimă a salariului unor angajaţi.

*La 31 noiembrie 2016, în intervalul orelor 02.00-04.00, în timp ce un cetățean din satul Alexeevca se afla în curtea casei sale, persoane necunoscute i-au sustras din bucătărie un telefon mobil la preţ de 6199 lei.

*La 21 decembrie, în urma efectuării percheziției în cadrul examinării unei cauze penale, la domiciliul unui cetățean din satul Unţeşti a fost depistat şi ridicat un cartuş, care era deţinut ilegal.

*La 21 decembrie, în urma efectuării percheziției în cadrul examinării unei cauze penale, a domiciliul unui cetățean din satul Cetireni, a fost depistată şi ridicată o sacoşă cu mai multe căciulii de plante de mac şi o sticlă din masă plastică deteriorată cu un capac improvizat din folie de staniol, în care s-a observat o substanţă de culoare întunecată cu un miros specific. Conform raportului de constatare s-a stabilit că masa vegetală uscată paie de mac are 11,87 g şi rășină de canabis – 1,319 g.

*La 05 ianuarie, în urma efectuării percheziției în cadrul examinării unei cauze penale, la domiciliul unui cetățean din orașul Ungheni, a fost depistat şi ridicat un fragment de sticlă din masă plastică cu un capac improvizat din folie de staniol, pe suprafaţa cărora se observă depuneri de o substanţă de culoare cafenie închis cu un miros specific, care conform raportului de expertiză chimică era rășină de canabis cu masa totală de 0,08 gr.

*La 14 ianuarie, pe la ora 23.30, în timp ce un cetățean se afla într-un bar din orașul Ungheni, unde se distra cu mai multe rude, de pe masă i-a fost sustras telefonul mobil la preţ de 53000 ruble ruseşti, echivalentul a 16430 lei.

*La 18 ianuarie, între orele 18.10-19.10, doi tineri necunoscuţi, aflându-se în antreul unei clinici stomatologice din orașul Ungheni, profitând de lipsa pacienților, care au lăsat hainele pe cuier, au sustras pe ascuns din buzunarele scurtelor un telefon mobil și o cheie de la automobil, pricinuindu-le proprietarilor o pagubă în valoare de 2500 lei.

