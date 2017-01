Cronică polițienească



În perioada 23-29 ianuarie, angajaţii Secţiei Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Ungheni au efectuat măsuri de prevenire, în urma cărora au fost întocmite 60 procese verbale cu privire la contravenţie, dintre care 12 – conform art. 78 Cod Contravențional (vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale), 10 – conform art. 69 (injuria), 6 – conform art. 354 (huliganism nu prea grav) şi 32 – conform altor articole.

*În perioada anului 2011, persoane publice din cadrul unei primării din raionul Ungheni au inclus date denaturate în acte publice, care au stat la baza acordării ilegale unui cetățean a unei suprafețe de teren.

*În perioada anilor 2016-2017, un grup de persoane a practicat activitate financiară fără înregistrare şi fără autorizare în modul prevăzut de legislație pe teritoriul raionului Ungheni.

* La 07 noiembrie 2016, în jurul orei 18.00, patru cetățeani au pătruns în domiciliul unui locuitor din satul Năpădeni, r-l Ungheni, unde din intenţii huliganice au aplicat violenţă fizică asupra proprietarilor. Tot ei au pătruns și în domiciliu altor locuitori, iar la cererea acestora de a-l părăsi, au refuzat categoric.

* La 01 ianuarie, pe la ora 06.00, pe o stradă din satul Sculeni, doi cetățeni, fără careva motive, din intenții huliganice, i-au aplicat unul locuitor multiple lovituri cu pumnii şi picioarele peste corp, doborându-l la pământ și cauzându-i astfel vătămări corporale medii.

* În noaptea spre 22 ianuarie, persoane necunoscute au pătruns în gospodăria unui cetățean din satul Valea Mare, de unde au sustras 21 găini şi 2 cocoşi, pricinuindu-i astfel proprietarului o daună materială în valoare de 5000 lei.

