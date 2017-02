Cronică polițienească



În perioada 06-12 februarie, angajaţii Secţiei Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Ungheni au efectuat măsuri de prevenire, în urma cărora au fost întocmite 71 procese verbale cu privire la contravenţie, dintre care 5 – conform art. 78 Cod Contravențional (vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale), 8 – art. 69 (injuria), 10 – art. 354 (huliganism nu prea grav) şi 48 – alte articole.

*La mijlocul lunii ianuarie, din podul unui depozit din satul Agronomovca au fost sustrase aproximativ 3500 kg. de seminţe de floarea soarelui, ce aparțineau unui cetățean. Paguba constituie 21054 lei.

*La 15 ianuarie, între orele 19.00-21.00, persoane necunoscute, în timpul când se aflau într-un local din orașul Ungheni, au sustras un telefon mobil la preţ de 4696 lei.

*La 19 ianuarie, lucrătorul unei primării din raionul Ungheni, a acceptat personal bani, ce nu i se cuvin, în sumă de 200 lei, de la un cetățean pentru a îndeplini acţiuni pe care le avea în exercitarea funcției sale.

*La 23 ianuarie, pe la ora 16.45, persoane necunoscute, aflându-se într-un magazin de pe str. V. Alecsandri din orașul Ungheni, pe ascuns au sustras o scurtă la preţ de 520 lei.

*La 29 ianuarie, persoane necunoscute au pătruns într-un magazin de materiale de construcție de pe str. V. Ţepeş din orașul Ungheni, de unde au sustras un burghiu electric la preţ de 560 lei.

*La 30 ianuarie, pe la ora 14.10, o persoană necunoscută a pătruns prin uşa din spate într-un magazin din satul Pârliţa, de unde a sustras în mod deschis o geantă, totodată fiind observat de administrator, a fugit de la faţa locului. Paguba cauzată proprietarului este de 925 lei.

*La 30 ianuarie, între orele 17.00-19.00, persoane necunoscute au sustras din casa unui cetățean din satul Todireşti un note-book la preț de 8000 lei.

*În perioada 04-05 februarie, persoane necunoscute au furat dintr-o cameră a Centrului Educaţional din orașul Ungheni un note-book la preț de 6000 lei.

*La 06 februarie, pe la ora 19.00, cadavrul unui cetățean născut în 1949 a fost depistat la domiciliul său din satul Corneşti. În cadrul cercetării iniţiale la faţa locului, la examinarea exterioară de către medicul-legist s-au constatat câteva plăgi contuze în regiunea capului.

