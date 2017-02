Cronică polițienească



În perioada 13-19 februarie, angajaţii Secţiei Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Ungheni au efectuat măsuri de prevenire, în urma cărora au fost întocmite 80 procese verbale cu privire la contravenţie, dintre care 9 – conform art. 78 Cod Contravențional (vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale), 10 – conform art. 69 (injuria), 7 – conform art. 354 (huliganism nu prea grav) şi 54 – conform altor articole.

*La 20 decembrie, pe la ora 10.45, în rezultatul percheziţiei autorizate la domiciliul unui cetățean din orașul Ungheni a fost depistat şi ridicat un vas din masă plastică în interiorul căruia se afla o cantitate de lichid de culoare cafenie şi masă vegetală uscată. Conform raportului de constatare tehnico-ştiinţifică, s-a stabilit, că masa vegetală uscată, este marijuană, 16,01 g, pe pereţii vasului – urme de rășină de canabis, 0,075 g.

*La 13 ianuarie, în jurul orei 10.45, a fost efectuată o percheziţie la domiciliul unui cetățean din satul Pârliţa, în cadrul căreia au fost depistate şi ridicate substanțe narcotice în proporţii mari, ce se păstrau ilegal.

*La 20 ianuarie, în jurul orei 18.00, un cetățean din satul Corneşti, aflându-se la domiciliu împreună cu tatăl său, fiind în stare de ebrietate, în cadrul unui conflict de familie, i-a aplicat ultimului multiple lovituri cu o rangă metalică în regiunea corpului şi a capului, cauzându-i vătămări corporale uşoare sub formă de plăgi contuze în regiunea capului, excoriații şi echimoze pe corp.

*La 12 februarie, din casa unui cetățean din satul Corneşti au fost sustraşi bani în sumă de 24400 lei.

*În noaptea spre 13 februarie, din casa unui cetățean din orașul Ungheni au fost sustrase instrumente electrice şi mecanice, pricinuindu-i ultimului o pagubă materială considerabilă în sumă de 15920 lei.

