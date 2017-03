Cronică polițieneasca



În perioada 27 februarie – 05 martie, angajaţii Secţiei Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Ungheni au efectuat de măsuri de prevenire, în urma cărora au fost întocmite 114 procese verbale cu privire la contravenţie, dintre care 13 – conform art. 78 Cod Contravențional (vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale), 7 – conform art. 69 (injuria), 12 – conform art. 354 (huliganism nu prea grav) şi 82 – conform altor articole. * În perioada anilor 2011-2014, persoane necunoscute au confecționat o procură din numele unui notar public din mun. Chişinău pentru automobilul de model „Opel Ascona”.

* În perioada 29.11.2016-15.02.2017 persoane necunoscute, prin forțarea geamului din termopan, au pătruns în casa unui cetățean din satul Sculeni, de unde au sustras un televizor, bunuri de uz casnic şi mai multe haine, astfel cauzând proprietarului o daună materială considerabilă în valoare totală de 35000 lei.

* La 31 decembrie, aproximativ la ora 00.20, un cetățean din satul Bumbăta, aflăndu-se la domiciliul său şi fiind în stare de ebrietate alcoolică, a fost agresiv cu membrii familiei, a numit-o cu cuvinte necenzurate şi i-a aplicat lovituri cu pumnii în regiunea corpului soţiei sale.

* La 30 ianuarie, între orele 17.00-18.00, persoane necunoscute au forțat lacătul în anticamera Primăriei or. Ungheni, de unde au sustras un laptop la preţ de 3365 lei.

* La 30 ianuarie, în jurul orei 04.00, persoane neidentificate, exprimând o vădită lipsă de respect faţă de societate, printr-o obrăznicie deosebită, în timp ce se aflau în faţa unui club de noapte din orașul Ungheni, au agresat fizic un cetățean, cauzându-i vătămări corporale.

* În perioada 05-15 februarie, persoane necunoscute, prin deteriorarea geamului, au intrat în casa unui cetățean din orașul Ungheni, de unde au furat bunuri materiale în valoare de 13200 lei.

* La 11 februarie, pe la ora 17.00, persoane necunoscute, prin acces liber, au intrat în domiciliul unui cetățean din satul Blindeşti, de unde au sustras un card bancar, pe care avea în cont 3729 lei.

* La 12 februarie, pe la ora 22.00, un minor din satul Valea Mare, aflându-se pe o stradă, în urma unui conflict a fost lovit cu pumnul în regiunea feţei de către alt minor, în urma căruia s-a ales cu leziuni corporale medii sub formă de fractură bilaterală a mandibulei.

* În noaptea spre 18 februarie, persoane necunoscute, prin alegeri de chei, au pătruns într-o construcție auxiliară din gospodăria unui cetățean din satul Petreşti, de unde au sustras o motocoasă, 2 aparate de sudat şi mai multe instrumente electrice în valoare totală de peste 20000 lei.

* La 19 februarie, pe la ora 02.00, în faţa unui bar din orașul Ungheni, două persoane au comis acţiuni huliganice faţă de un cetățean.

* În noaptea spre 22 februarie, persoane necunoscute au sustras din gospodăria unui cetățean din satul Petreşti un televizor, un centru muzical, bani în sumă de circă 2000 lei, mai multe instrumente electrice, cauzându-i astfel proprietarului un prejudiciu material considerabil.

