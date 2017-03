Cronică polițienească



În perioada 06-12 martie, angajaţii Secţiei Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Ungheni au efectuat un măsuri de prevenire, în urma cărora au fost întocmite 100 procese verbale cu privire la contravenţie, dintre care: 7 – conform art. 78 Cod Contravențional (vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale), 13 – conform art. 69 (injuria), 15 – conform art. 354 (huliganism nu prea grav) şi 65 – conform altor articole.

* La 10 decembrie, persoane necunoscute au furat din ograda unui cetățean din orașul Ungheni o bicicletă la preț de 1000 de lei.

* La 17 decembrie, pe la ora 18.30, unui cetățean, în timp ce se afla în incinta casei de rugăciuni din satul Valea Mare, i-a fost sustras telefonul mobil la preț de 4000 de lei.

* În noaptea spre 23 ianuarie, persoane necunoscute, profitând de faptul că un cetățean se afla în stare de ebrietate şi dormea lângă o fântână din satul Petrești, i-au sustras un telefon mobil de model „Samsung Galaxy 5”.

* La 27 februarie, pe la ora 23.00, în timp ce un cetățean se afla în incinta unui bar de pe strada Romană din orașul Ungheni, persoane necunoscute i-au sustras telefonul mobil la preț de 2000 lei.

* La 03 martie, pe la ora 21.10, o persoană neidentificată, în timp ce se deplasa pe strada M. Cibotaru din orașul Ungheni, în mod deschis i-a sustras unui cetățean o geantă în care se aflau 4000 lei şi o pereche de ochelari.

* La 04 martie, pe la ora 03.00, pe strada V. Alecsandri din orașul Ungheni, în faţa unui bar, un grup de persoane neidentificate de organul de urmărire penală, încălcând grosolan ordinea publică şi manifestând obrăznicie deosebită, le-au aplicat unor cetățeni multiple lovituri în regiunea trunchiului şi a capului. Ca rezultat, unul dintre aceștia s-a ales cu fractura mandibulei, iar celălalt – cu multiple vătămări corporale.

