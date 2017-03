Cronică polițienească



În perioada 13-19 martie, angajaţii Secţiei Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Ungheni au efectuat măsuri de prevenire, în urma cărora au fost întocmite 101 procese verbale cu privire la contravenţie, dintre care: 20 – conform art. 78 Cod Contravențional (vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale), 13 – conform art. 69 (injuria), 16 – conform art. 354 (huliganism nu prea grav) şi 52 – conform altor articole.

* În perioada martie 2016–10 martie 2017, din casa unui cetățean din satul Chirileni a fost sustrase două televizoare în valoare de 40000 lei.

* În perioada lunii noiembrie 2016, persoane publice din cadrul administrației unei grădinițe din raionul Ungheni, folosind intenţionat situaţia de serviciu în interese personale, au inclus în tabelul de pontaj un număr de ore lucrate unor angajați care în perioada respectivă erau plecați peste hotare.

* În perioada 19 ianuarie–03 februarie, persoane necunoscute, prin forțarea lăcatului, au pătruns în depozitul din satul Buşila, ce aparține SRL „Cereale-Comerţ”, de unde au sustras 22114 kg de porumb în valoare totală de 54179 lei.

* La 29 ianuarie, între orele 14.00-14.30, persoane necunoscute au sustras de pe masa de lucru din incinta unei frizerii din orașul Ungheni un telefon mobil la preț de 6247 lei.

*În noaptea spre 11 februarie, între orele 03.50-05.00, din gospodăria unui cetățean din orașul Ungheni au fost sustrase două telefoane mobile în valoare de 5060 lei.

* La 21 februarie, aproximativ la ora 19.00, un cetățean a pătruns ilegal fără consimțământul proprietarului în gospodăria unui locuitor din orașul Ungheni, unde a inițiat un conflict, iar la cerințele proprietarului de a părăsi domiciliul ei, acesta a refuzat

* În perioada 25 februarie-04 martie, persoane necunoscute au pătruns în gospodăria unui cetățean din satul Pârliţa, de unde au sustras bunuri materiale în valoare de 2300 lei.

* În noaptea spre 08 martie, în timp ce un cetățean se afla într-un local de agrement din orașul Ungheni, persoane necunoscute i-au sustras de pe o masă un telefon mobil și bani în numerar în sumă totală de 3500 lei.

* La 10 martie, între orele 14.00-16.00, din incinta unui birou al Colegiului Agroindustrial din orașul Ungheni, a fost sustras un notebook, paguba materială a proprietarului fiind de 5850 lei.

* La 15 martie, în intervalul orelor 09.20-11.30, persoane necunoscute au sustras, prin deteriorarea uşii de la intrare, în una din odăile din incinta Centrului Educaţional Ungheni, un notebook și alte bunuri în valoare de 8650 lei.

