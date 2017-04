Cronică polițienească



În perioada 27.03.2017 – 02.04.2017, de către angajaţii Secţiei Securitate Publică a IP Ungheni au fost efectuate un şir de măsuri de prevenire, în urma cărora au fost întocmite 83 de procese-verbale cu privire la contravenţie, dintre care: 11 – conform art. 78 al Codului Penal al RM (vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale), 9 – conform art. 69 al Codului Penal al RM (injuria), 12 – conform art. 354 al Codului Penal al RM (huliganism nu prea grav) şi 51 – pe alte articole ale Codului Penal al RM. • Pe data de 19.03.2017, aproximativ la ora 15.00, persoane necunoscute, prin forţarea lăcatului de la uşa de la intrare în remorca rulantă parcată pe teritoriul unei localițăi din raionul Ungheni, au sustras 345 euro, 360 franci elveţieni, 30 lei româneşti, 11 $ SUA, 2010 ruble ruseşti, 2600 ruble beloruse, 7000 forinţi maghiari, care aparţin unui cetățean străin, cauzându-i astfel ultimului un prejudiciu material considerabil în sumă totală de 15982,43 lei. • Pe data de 22.03.2017, între orele 18.00-23.50, persoane necunoscute, urmărind scopul sustragerii pe ascuns a bunurilor altei persoane, prin acces liber au pătruns în automobilul de model „Mercedes Sprinter” parcat în gospodăria unui cetățean din Unţeşti, de unde au sustras roata de rezervă, un GPS de model „Prology” şi mai multe lucruri personale, astfel cauzându-i proprietarului o daună materială în sumă de 7000 lei. • În perioada lunii octombrie 2015, un cetățean din orașul Ungheni a trecut peste frontiera vamală a R. Moldova prin punctul de trecere a frontierei Sculeni, r-nul Ungheni bani în sumă de 25000 euro, echivalenţi a 557000 lei R.M., tăinuindu-le de la control vamal prin nedeclarare în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei, contrar prevederilor art. 3 lit. b al Legii nr.1569 din 20.12.2002 „Cu privire la modul de introducere şi scoatere a banilor de pe teritoriul R. Moldova”. • În perioada lunii mai a anului 2008, o cetățeancă originară din Ucraina şi domiciliată într-o localitate din raionul Ungheni, având intenţia confecţionării, deţinerii şi folosirii documentelor oficiale false, care acordă drepturi, şi anume de a obţine acte de identitate pe numele ei, fiind în înţelegere prealabilă şi de comun acord cu alte persoane necunoscute, au confecţionat şi deţinut certificatul de divorţ, eliberat pe numele dânsei, cu data de 22.05.2008, iar ulterior s-a stabilit că un certificat cu aceeași serie a fost eliberat pe numele altei persoane.

