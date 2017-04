Cronică polițienească



Tweet



Tweet

În perioada 03.04.2017 – 09.04.2017 angajaţii Secţiei Securitate Publică a IP Ungheni au efectuat măsuri de prevenire, în urma cărora au fost întocmite 73 de procese-verbale cu privire la contravenţie, dintre care: 7 – conform art. 78 al Codului Penal al RM (vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale), 7 – conform art. 69 (injuria), 12 – conform art. 354 (huliganism nu prea grav) şi 47 – pe alte articole ale Codului Penal al RM. * Pe data de 27.03.2017, aproximativ la ora 23.00, pe o stradă din satul Petreşti, a fost stopat un cetățean, în timp ce conducea autoturismul de model „VAZ 21081” și, fiind suspectat de consum de alcool, a fost supus testării cu aparatul „Drager 6810”, în urma căruia s-a constatat că în aerul expirat concentraţia alcoolului constituia 0,60 mg/l.

* În luna mai 2016, din casa unui cetățean din satul Corneşti au fost sustraşi pe ascuns bani în sumă de 2400 dolari SUA, echivalentul sumei de 48000 lei, astfel cauzându-i ultimului o daună materială considerabilă.

* Pe data de 21.12.2016, în cadrul c/p 2016360300 pe faptul circulaţiei ilicite a drogurilor, a fost efectuată o percheziție la domiciliul unui cetățean din satul Cetireni, Ungheni. Fiind suspectat în consum de droguri, acesta a fost rugat să urmeze angajaţii de poliţie la IP Ungheni, după care s-a prezentat la Spitalul Raional Ungheni, pentru examinarea medicală. Conform rezultatelor analizei de laborator, s-a stabilit că în proba biologică prelevată s-au depistat 10 mg/ml de canabinoide.

* Pe data de 03.04.2017, aproximativ la ora 00.45, un cetățean, deplasându-se cu automobilul de model „W-Passat” pe traseul R-42 Ungheni-Nisporeni, la ieşirea din Costuleni, pe direcţia de deplasare spre Valea Mare, a tamponat un biciclist, născut în 1995, din Măcăreşti, care în urma leziunilor a decedat la faţa locului.

* În luna octombrie 2015, un cetățean din orașul Ungheni a trecut peste frontiera vamală a R. Moldova, prin punctul de trecere a frontierei Sculeni, r-nul Ungheni, bani în sumă de 25000 euro, echivalenţi a 557000 lei, tăinuindu-le de la control vamal prin nedeclarare în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei, contrar prevederilor art. 3 lit .b Legea nr. 1569 din 20.12.2002 „Cu privire la modul de introducere şi scoatere a banilor de pe teritoriul R. Moldova”.

* Pe data de 16.02.2017, între orele 19.02-19.33, în rezultatul percheziției autorizate la domiciliul unui cetățean din orașul Ungheni, au fost depistate şi ridicate: masă vegetală mărunțită de culoare cafenie, 10 sticle de masă plastică cu lichid şi o seringă cu volumul de 5 ml cu lichid. Conform raportului de constatare tehnico-ştiinţifică din data de 17.03.2017, e vorba de soluţie opiu acetilat şi paie de mac în care au fost depistate urme de alcaloizi.

* Pe data de 17.02.2017, în jurul orei 11.00, în cadrul percheziţiei autorizate efectuate la domiciliul unui cetățean din orașul Ungheni au fost depistate şi ridicate 54 pastile „Alprazolam” cu greutatea de 0,054 gr., 49 pastile „Clonazepam” cu greutatea de 0,098 gr, 23 pastile „Antolgin” în componenta cărora s-a depistat substanţă narcotică „codein” în cantitate de 0,92 gr., pe care le păstra ilegal fără scop de realizare şi care, conform raportului de constatare tehnico-ştiinţifică din 17.03.2017, reprezintă substanțe narcotice.

*Pe data de 29.03.2017, aproximativ la ora 15.30, un locuitor din orașul Ungheni,a condus unitatea de transport de model „Volkswagen LT35” pe strada Ştefan cel Mare, Ungheni, în stare de ebrietate alcoolică, având în aerul expirat o concentrație de alcool de 0,68 mg/l.

* Pe data de 23.02.2017, aproximativ la ora 12.00, în timp un cetățean se afla în curtea unui liceu din orașul Ungheni, persoane necunoscute, profitând de neatenția acestuia, i-au sustras pe ascuns din buzunarul scurtei un telefon mobil de model „Huawei”, pricinuindu-i o daună materială considerabilă în sumă de 1999 lei.

* Pe data de 05.04.2017, în jurul orei 20.30, un cetățean din Todireşti, fiind în stare de ebrietate alcoolică, prin constrângere fizică a condus o minoră născută în 2001, pe teritoriul parcului din localitate, unde a întreținut un raport sexual cu ultima, contrar voinței acesteia.

* Pe data de 05.04.2017, între orele 08.00-13.00, persoane necunoscute au pătruns într-o odaie din căminul studențesc, amplasat pe strada Decebal 35 din Ungheni, de unde au sustras un laptop de model „Asus” la preţ de 4000 lei şi un laptop de model „Acer” la preţ de 2000 lei, astfel cauzându-i victimelor daune materiale în proporții considerabile.

* În noaptea de 24 spre 25.03.2017, persoane necunoscute, urmărind scopul sustragerii pe ascuns a bunurilor altei persoane, au pătruns în casa unui cetățean din Petreşti, de unde au sustras pe ascuns patru calorifere din metal, astfel cauzându-i ultimei o pagubă materială considerabilă în sumă totală de 4200 lei.

* În perioada 13.03.2017 – 16.03.2017, persoane necunoscute au pătruns pe teritoriul unei brigăzi de tractoare din Todireşti, de unde au sustras de la tractorul de model „K 700” două acumulatoare la preţul de 3038,04 lei fiecare şi un set de chei la preţul de 860 lei, cauzându-i agentului economic un prejudiciu material considerabil în sumă totală de 6936,08 lei.

You can leave a response , or trackback from your own site.