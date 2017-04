Cronică polițienească



În perioada 10.04.2017 – 17.04.2017 angajaţii Secţiei Securitate Publică a IP Ungheni au efectuat un şir de măsuri de prevenire, în urma cărora au fost întocmite 97 de procese-verbale cu privire la contravenţie, dintre care: 7 – conform art. 78 al Codului Penal al RM (vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale), 11 – conform art. 69 al Codului Penal al RM (injuria), 8 – conform art. 354 (huliganism nu prea grav) şi 71 – pe alte articole ale Codului Penal al RM. * Pe data de 30.03.2017, pe la ora 07.30, în timp ce un cetățean al orașului Chişinău făcea cumpărături în piaţa centrală din or. Ungheni, persoane necunoscute, din buzunarul scurtei cu care era îmbrăcat, i-au sustras telefonul mobil de model „HTC One”, pricinuindu-i o pagubă materială considerabilă în sumă de 2500 lei.

* Pe data de 03.04.2017, între orele 15.00-17.00, persoane necunoscute, prin acces liber, au sustras din incinta unei săli de forţă situate în or. Ungheni, un telefon mobil de model „Asus Zenfon 5” ,cauzându-i astfel victimei un prejudiciu material considerabil în valoare de 5000 lei.

* Pe data de 16.02.2017, pe la orele 19.02-19.33, în rezultatul percheziției autorizate, la domiciliul unui cetățean din or. Ungheni, a fost depistat şi ridicat un cartuş care, conform raportului de constatare tehnico-ştiinţifică din 28.02.2017, se referă la categoria muniţiilor letale, calibrul 5,45×39 mm.

* Pe data de 02.04.2017, aproximativ la ora 20.30, în s. Pârliţa r-nul Ungheni, a fost stopat vehiculul de model „Ford Tranzit” conducătorul căruia, fiind suspectat de conducere în stare de ebrietate alcoolică, a refuzat testarea alcoolscopică, examenul medical în vederea stării de ebrietate şi a naturii ei, recoltarea probelor biologice.

* În noaptea de 06-07.04.2017, din gospodăria unui cetățean din s. Hârceşti, r-nul Ungheni, mai multe persoane au sustras trei stupi de albine la preţ de 7200 lei, care aparțineau altui cetățean, pricinuindu-i ultimului o pagubă materială considerabilă.

* Pe data de 13.03.2017, între orele 07.30-15.30, persoane necunoscute, au pătruns într-o odaie din căminul studențesc de pe teritoriul Centrului educaţional Ungheni, de unde au sustras un laptop de model „HP”, la preţul de 6000 lei, ce aparţinea unei minore, a. n. 1999, astfel cauzându-i proprietarei o daună materială în proporţii considerabile.

* Pe data de 03.04.2017, aproximativ la ora 10.00, un cetățean a condus unitatea de transport de model „Honda Civic” pe str. Naţională din or. Ungheni, în stare de ebrietate, având în aerul expirat o concentraţie de alcool de 0,54 mg/l.

*Pe data de 04.04.2017, între orele 09.30-12.00, persoane necunoscute, prin acces liber, au sustras din incinta unui salon de frumuseţe din or. Ungheni bani în sumă de 270 lei şi 500 euro, echivalentul sumei de 10370 lei, astfel cauzând proprietarului o daună materială în sumă de 10640 lei.

* Pe data de 29.10.2016, aproximativ la ora 02.00, în incinta unui disco-bar din or. Ungheni, un cetățean, fiind în stare de ebrietate alcoolică, fără motiv l-a lovit pe alt cetățean cu pumnii, pricinuindu-i vătămări corporale uşoare cu dereglarea sănătăţii de scurtă durată.

* Pe data de 05.01.2017, în rezultatul efectuării unui control de către comisia constituită în baza ordinului nr. 01-P din cadrul IS „Silva-Centru Ungheni” a parcelei 29 A, D ocolul silvic Ungheni, s-au depistat tăieri ilicite ale vegetației forestiere de către factorii de decizie din cadrul IS „Silva-Centru Ungheni”, în proporții ce depășesc 500 de unităţi convenționale.

* Pe data de 06.04.2017, aproximativ la ora 01.30, conducătorul mototriciclului de model „OROX” a fost stopat de angajaţii de poliţie şi, fiind suspectat în conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate, a fost supus testării alcoolscopice. În rezultatul testării în aerul expirat de către el a fost stabilită o concentraţie de alcool de 0,46 mg/l.

* Pe data de 07.04.2017, aproximativ la ora 23.10, un cetățean al satului Boldureşti, r-nul Nisporeni, a condus fără a deţine permis de conducere, în .Buzduganii de Jos, unitatea de transport de model „Opel Vectra”, în stare de ebrietate alcoolică avansată. Dânsul a pierdut controlul automobilului și a derapat de pe traseu. Fiind supus testării alcoolscopice cu aparatul „Drager” s-a constatat o concentraţie de alcool în aerul expirat de 0,68 mg/l.

* În noaptea de 08.04.2017 spre 09.04.2017, persoane necunoscute au pătruns în gospodăria unui cetățean din s. Cornova, r-nul Ungheni, de unde, din grajd, au sustras s un cal cu vârsta de 7 ani, pricinuindu-i astfel acesteia o daună materială în proporţii considerabile în valoare totală de 6000 lei.

* Pe data de 23.03.2017, aproximativ la ora 17.00, persoane necunoscute, urmărind scopul sustragerii pe ascuns a bunurilor altei persoane, prin acces liber, au furat de pe imaşul din apropierea satului Curtoaia, r-nul Ungheni, două vite mari, astfel cauzându-i victimei o pagubă materială în sumă de 18000 lei.

* În seara de 13.12.2016, aproximativ la ora 17.00, persoane necunoscute, prin acces liber, au pătruns în gospodăria unui cetățean din s. Floreşti, r-nul Ungheni, de unde au sustras din beciul casei bani în sumă totală de 1500 lei.

* În noaptea de 12.04.2017 spre 13.04.2017, persoane necunoscute, prin forțarea geamului, au pătruns în sediul Oficiului Medicilor de Familie din Bumbăta, r-nul Ungheni, de unde au sustras bunuri în sumă totală de 6870 lei, care aparțineau Centrului de Sănătate Pârliţa, astfel fiindu-le cauzate daune materiale considerabile în sumă totală de 6870 lei.

* În noaptea de 09.03.2017 spre 10.03.2017, persoane necunoscute, prin deteriorarea lăcatului de la uşa de intrare în Staţia Tehnologică de Irigare Ungheni nr. 19 situată în s. Petreşti, r-nul Ungheni, au pătruns în interior, de unde, deteriorând 3 motoare electrice a câte 75 kw, au sustras din ele 141 kg de cupru, astfel fiindu-i cauzate daune materiale considerabile întreprinderii în valoare de 9062 lei.

* În perioada lunii februarie 2017, persoane necunoscute, au pătruns într-o odaie din căminul studențesc de pe teritoriul Centrului educațional Ungheni, de unde au sustras pe ascuns un laptop de model „Apple”, la preţul de 6000 lei, astfel cauzându-i proprietarului o daună materială în proporţii considerabile.

