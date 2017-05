Cronică polițienească



În perioada 02 – 09 mai angajaţii Secţiei Securitate Publică a IP Ungheni auefectuat măsuri de prevenire, în urma cărora au fost întocmite 89 procese verbale cu privire la contravenţie, dintre care: 19 conform art. 78 Cod Contraventional (vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale), 16 – conform art.69 (injuria), 15 – conform art. 354 (huliganism nu prea grav) şi 39 – confor altor articole. • La 17 aprilie, în jurul orei 16.00, la domiciliul din satul Năpădeni, în urma unui conflict apărut spontan, un cetățean i-a aplicat concubinei sale mai multe lovituri cu pumnii şi picioarele peste tot corpul, astfel cauzîndu-i ultimei vătămări corporale sub formă de plagă contuză în regiunea frontală, care conform raportului de constatare medico-legală se atribuie la vătămare corporală uşoară.

• La 01 mai, pe la ora 02.00, un cetățean din satul Gherman, conducînd motocicleta de model „Zubr”, fără numere de înmatriculare, având în calitate de pasageri în remorca din spate alți doi cetățeni, a pierdut controlul asupra volanului şi s-a tamponat într-un pilon electric din beton. În rezultatul tamponării pasagerii au decedat. În urma testării cu aparatul „Drager” s-a stabilit că concentraţia de alcool în aerul expirat de către cel care se afla la volan constituia 0,54 mg/l.

• Pe 31 martie, în jurul orei 07.15, în cadrul percheziției autorizate efectuate în apartamentul unei cetățence din orașul Ungheni, unde ultima locuieşte împreună cu concubinul său, au fost depistate şi ridicate substanţe narcotice în proporții mari, pe care le păstra ilegal fără scop de realizare.

• La 15 aprilie, aproximativ la ora 15.00, în satul Petreşti, în urma unui conflict apărut spontan între doi cetățeni, unuia dintre ei i-au fost cauzate, conform raportului de constatare medico-legală, vătămări corporale medii.

• La 24 aprilie, între orele 14.20-15.30, persoane necunoscute, au pătruns în casa de locuit a unui cetățean din orașul Corneşti, de unde au sustras bijuterii din aur în valoare totală de 18000 lei şi bani în sumă de 1200 lei.

• La 16 aprilie, aproximativ la ora 20.00, persoane necunoscute, au sustras dintr-un apartament de pe str. Boico 9 din orașul Ungheni, o tabletă la preţ de 80 euro şi bani în sumă de 400 lei, 100 euro.

• În perioada anilor 2007-2017, un cetățean din satul Pârliţa, fiind angajat al unei întreprinderi, ar fi folosit intenţionat situaţia de serviciu pentru tarifarea şi încasarea contravalorii serviciilor furnizate sub forma de livrare a apei tehnice, fără a avea încheiat careva contract de delegarea gestiunii cu autoritățile administrației publice locale, astfel ar fi cauzat beneficiarilor de servicii daune în proporții considerabile.

• La 15 martie, aproximativ la ora 07.10, în cadrul efectuării percheziției autorizate la domiciliul unui cetățean din orașul Ungheni, au fost depistate şi ridicate o sticlă din masă plastică pe pereții căreia se observa o substanță de culoare întunecată cu un miros specific şi două pachete din polietilena în care se afla o masă vegetală de culoare verde uscată şi mărunțită cu un miros specific. Conform raportului de constatare s-a stabilit că masa vegetală uscată este marihuană 031 gr. şi 0,038 gr. şi rășină de canabis cu masa de 0,056 gr.

• În noaptea de 07-08 aprilie, persoane necunoscute au pătruns în gospodăria unui cetățean din satul Petreşti, unde din podul casei au sustras un aparat de sudat şi mai multe instrumente electrice în valoare de circă 10000 lei.

• În perioada 25-26 aprilie, persoane necunoscute, prin acces liber, au sustras din scara blocului locativ de pe str. Romană 64 din orașul Ungheni, o bicicletă de model „Montan Baik” de 2250 lei.

• În perioada 09-30 aprilie, persoane necunoscute, au pătruns într-o gospodărie din orașul Ungheni şi din podul casei de locuit au sustras un ferestrău mecanic manual la preţ de 2000 lei, o nivelă optică la preţ de 4000 lei şi un troliu manual la preţ de 1000 lei.

• În perioada 08-28 aprilie, persoane necunoscute, au pătruns în gospodăria unui cetățean din satul Medeleni, unde din beciul casei au sustras conservături şi alte bunuri alimentare în sumă totală de 3410 lei.

