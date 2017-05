Cronică polițienească



Tweet



Tweet

În perioada 10-15 mai, angajaţii Secţiei Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Ungheni au efectuat măsuri de prevenire, în urma cărora au fost întocmite 55 procese verbale cu privire la contravenţie, dintre care: 8 pentru vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale, 6 – injuria, 11 – huliganism nu prea grav şi 30 procese verbale pe alte articole. La 6 mai, pe la ora 05:00, persoane necunoscute au spart geamul și au pătruns în automobilul de model „KIA Carnaval”, care era parcat în faţa gospodăriei unui locuitor al satului Stolniceni. Răufăcătorii au furat din automobil un portmoneu în care se aflau 300 dolari SUA, 350 euro, 300 lei, permisul de conducere şi buletinul de identitate, o geantăcu două telefoane mobile de model „Nokia”. Paguba cauzată este de 13600 lei.

La 4 mai, la ora 14:45, dintr-un salon de frumusețe din Ungheni, a fost sustras un portmoneu în care se aflau 400 euro.

La 27 aprilie, în orașul Ungheni, persoane necunoscute au forțat geamul și au pătruns în casa unui cdetățean. Hoții au furat un penny board, un burghiu electric, o mașină de şurubare electrică. Paguba pricinuită este de de 3300 lei.

În perioada 6 -10 aprilie , din casa unui locuitor din satul Petrești au fost sustrase un notebook şi un televizor, în valoare totală de aproximativ 10000 lei.

În luna februarie, persoane necunoscute au pătruns în incinta Asociației de Tineret Ungheni „Făclia” și au furat de acolo un televizor LCD la preţ de 5000 lei, un aparat de fotografiat la preţ de 18889 lei. Anterior, în anul 2015, de la aceeași instituție a fost furat un aparat de fotografiat în valoare de 30.000 de lei.

La 17 aprilie, în jurul orei 22:30, un bărbat, aflându-se în locuința unei locuitoare a satului Cornești, și-a bătut concubina, cauzându-i vătămări corporale uşoare.

La 16 aprilie, aproape de ora 6.00, în secţia neurologie a Spitalului Raional Ungheni, a decedat o femeie. Cu o zi mai înainte, aceasta s-ar fi simțit rău și ar fi solicitat la domiciliu intervenția asistenței medicale de urgenţă. Angajații de la ambulanță i-ar fi administrat o injecție și i-ar fi prescris niște pastile. Mai târziu, starea de sănătate a femeii s-a agravat, ulterior fiind internată în secţia neurologie.

La 11 aprilie, aproximativ la ora 15:00, pe o stradă din satul rliţa, un bărbat a fost prins în timp ce încerca să vândă droguri. El avea 244,73 grame de marijuană .

Polițiștii l-au prins pe un locuitor al orașului Ungheni, care se presupune că pe parcursul anului 2017, ar fi organizat o speluncă pentru consumul substanţelor narcotice. El mai este bănuit că a pregătit substanțe narcotice, în condiții casnice.

You can leave a response , or trackback from your own site.