Cronică polițienească



Tweet



Tweet

În perioada 15-21 mai, angajaţii Secţiei Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Ungheni au întocmit 84 procese-verbale cu privire la contravenţie, dintre care: 15 – conform art. 78 Cod Contravențional (vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale), 18 – art. 69 (injuria), 14 – art. 354 (huliganism nu prea grav) şi 37 – alte articole.

* În lunile ianuarie-februarie, un cetățean din orașul Ungheni a organizat în apartamentul său o speluncă pentru consumul substanțelor narcotice, pregătind în condiţii casnice droguri.

* În luna februarie, din casa unui cetățean din orașul Ungheni au fost sustrase bijuterii din aur, două telefoane mobile şi ruble rusești, pricinuindu-i un prejudiciu material în sumă de peste 70000 lei.

* La începutul lunii aprilie, persoane necunoscute, au pătruns în gospodăria unui cetățean din orașul Ungheni şi din garajul acestuia au sustras o servietă cu chei, un ferestrău electric, prejudiciul material constituind 2700 lei.

* La 08 aprilie, la un minor din satul Pârliţa au fost depistate şi ridicate substanțe narcotice, care conform raportului de constatare tehnico–științifică constituie 136,9 gr. de marijuană în stare uscată, pe care le păstra ilegal fără scop de realizare.

* La 16 aprilie, aproximativ la ora 18.00, un cetățean din satul Bumbăta conducea un minitractor şi o transporta în calitate de pasager pe soţia sa, pe aripa stângă a tractorului, femeia a alunecat jos, alegându-se cu vătămări corporale medii cu dereglarea sănătății de lungă durată.

* La 23 aprilie, aproximativ la ora 15.00, persoane necunoscute, folosindu-se de faptul că un cetățean şi-a pierdut cunoştinţa în timp ce se deplasa pe o stradă din orașul Ungheni, i-au sustras telefonul mobil, portmoneul, actele de identitate, carduri bancare şi alte bunuri materiale, pricinuindu-i astfel un prejudiciu material în valoare de 5400 lei.

* La 29 aprilie, persoane necunoscute au sustras din casa unui cetățean din satul Pârliţa un telefon mobil şi bani în numerar, pricinuindu-i astfel un prejudiciu material de 3920 lei.

* La 05 mai, aproximativ la ora 23.00, un minor din satul Corneşti a încercat să sustragă un motoferestrău şi o găină din gospodăria unei locuitoare de aici, dar a fost surprins de către aceasta.

* În perioada 07-08 mai, persoane necunoscute au pătruns în gospodăria unui cetățean din satul Petreşti, de unde au sustras o bicicletă la preţ de 2800 lei.

* La 10 mai, unei minore, care se deplasa cu microbuzul de rută prin oraşul Ungheni de la școală spre casă, i-a fost sustras din buzunar telefonul mobil în valoare de 17000 lei.

* La 12 mai, pe la ora 18.25, un cetățean care locuiește în orașul Cornești împreună cu părinții și un moș, aflându-se în stare de ebrietate alcoolică, a iniţiat un conflict, aplicându-le acestora lovituri cu capul și pumnul. În rezultatul conflictului, moșul s-a ales cu vătămări corporale grave.

You can leave a response , or trackback from your own site.