Cronică polițienească



Tweet



Tweet

În perioada 21-29 mai, angajaţii Secţiei Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Ungheni au efectuat măsuri de prevenţie, în urma cărora au fost întocmite 56 procese verbale cu privire la contravenţii, dintre care: 7 – conform art. 78 Cod Contravențional (vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale), 13 – conform art. 69 (injuria), 6 – conform art. 354 (huliganism nu prea grav) şi 30 – conform altor articole.

* În vara anului 2016, un cetățean, urmărind scopul exploatării prin muncă, sub pretextul angajării legitime la lucrări în construcţie în Federația Rusă, prin înşelăciune, a racolat şi a transportat mai multe persoane, pe care le-a deposedat de actele de identitate şi pe o perioadă de trei luni le-a exploatat prin muncă, iar sumele de bani calculate spre achitare le-a însuşit.

* La 28 februarie 2017, de la domiciliul unui cetățean din satul Sineşti au fost ridicate muniţii, care se păstrau ilegal fără autorizaţia corespunzătoare.

* La 04 martie, în jurul orei 17.00, în timp ce V. se afla pe stadionul din curtea unui liceu din orașul Ungheni, pers oane necunoscute i-au sustras din giaca, care se afla pe un scaun, un telefon mobil de 4000 lei.

* La 17 aprilie, în jurul orei 23.00, în preajma Casei de Cultură din satul Floreni, trei cetățeni, ca rezultat al unor neînţelegeri, şi-au aplicat lovituri reciproce cu pumnii peste corp, tulburând ordinea şi liniştea publică. În urma acestor acţiuni, unuia dintre ei i-au fost cauzate conform raportului de constatare medico-legală, vătămari corporale uşoare.

* La 01 mai, persoane necunoscute, au pătruns în casa unui cetățean din orașul Corneşti, de unde au sustras un calculator de 2500 lei.

* La 08 mai, în jurul orei 22.00, un cetățean din satul Morenii Noi, aflându-se la domiciliu împreună cu concubina sa, fiind în stare de ebrietate, în cadrul unui conflict, i-a aplicat ultimei o lovitură cu piciorul în regiunea capului, cauzându-i vătămări corporale uşoare.

* La 09 mai, între orele 18.00-19.00, la domiciliul său din satul Chirileni, un cetățean a comis acţiuni perverse manifestate prin atingeri indecente asupra unui minor.

* La 12 mai, în jurul orei 23.30, un cetățean din satul Săghieni, aflându-se în stare de ebrietate alcoolică, fără permisiunea proprietarei, prin forţarea uşii de la intrare, a pătruns în casa unei locuitoare, iar la cerinţele ultimei de a părăsi domiciliul său, acesta a refuzat categoric, rămânând ilegal în locuinţă.

* La 16 mai, în jurul orelor 08:10-08:30, persoane necunoscute, prin acces liber, au sustras pe ascuns din incinta unui liceu din orașul Ungheni un telefon mobil al unui elev, la preț de 5000 lei.

You can leave a response , or trackback from your own site.