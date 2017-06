Cronică polițienească



În perioada 29 mai – 05 iunie, angajaţii Secţiei Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Ungheni au efectuat măsuri de prevenţie, în urma cărora au fost întocmite 43 procese verbale cu privire la contravenţii, dintre care: 7 – conform art. 78 Cod Contravențional (vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale), 8 – art. 69 (injuria), 6 – art. 354 (huliganism nu prea grav) şi 22 – alte articole.

* În perioada anului 2006, factorii de decizie ai unei întreprinderi au falsificat facturi fiscale în ce privește tranzacția de vânzare-cumpărare a materialelor de construcție în valoare de 49450 lei.

* În perioada anilor 2014-2016, factorii de decizie ai unei întreprinderi din Ungheni nu au declarat şi nu au achitat TVA aferentă bugetului în sumă totală de 670206 lei.

* În perioada anilor 2013-2017, un cetățean din satul Unţeşti a confecționat, deținut şi folosit un document oficial fals şi anume diploma de licență de învățământ superior ca act de studii prezentat la o instituție de învățământ din orașul Ungheni.

* La 02 martie, în cadrul percheziției autorizate efectuate la domiciliul unui cetățean din orașul Ungheni, în una din odăi, în sertarul de la masă, s-a depistat şi ridicat un cartuş de calibrul 7,62 mm., care se păstra ilegal

* La 25 martie, în jurul orei 18:00, în cadrul percheziției autorizate efectuate la domiciliul unui cetățean din satul Hristoforovca au fost depistate şi ridicate substanțe stupefiante de tip nou, cu greutatea de 58,138 gr., care este componentă a grupei de cannabinoids sintetici.

*Î n perioada 01-06 mai, persoane necunoscute au pătruns în casa unui locuitor din orașul Corneşti, de unde au sustras un calculator la preţ de 2500 lei.

