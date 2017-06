Cronică polițienească



În perioada 05-11 iunie, angajaţii Secţiei Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Ungheni, au efectuat măsuri de prevenţie, în urma cărora au fost întocmite 46 procese verbale cu privire la contravenţii, dintre care: 7 – art. 78 Cod Contravențional (vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale), 8 – art. 69 (injuria), 10 – art. 354 (huliganism nu prea grav) şi 21 – alte articole.

* În perioada lunii martie, persoane necunoscute au sustras din depozitul amplasat pe teritoriul morii din satul Cornova două motoare electrice şi alte bunuri materiale în valoare de circa 8000 lei.

* La 01 mai, aproximativ la ora 15:00, în incinta unui magazin din satul Boghenii Noi a fost comis un act de huliganism, urmat cu intenționarea aplicării obiectelor pentru vătămarea integrității corporale, în aşa mod fiind sistată activitatea magazinului.

* La 19 mai, persoane necunoscute, prin abuz de încredere şi înșelăciune, au dobândit de la un cetățean din satul Valea Mare un telefon mobil la preț de 1200 lei.

* La 26 mai, între orele 10:30 și 11:00, o minoră a lăsat fără supraveghere geanta sa în vestiarul sălii de sport a gimnaziului din satul Grăseni, din care persoane necunoscute au sustras un telefon mobil la preț de 1650 lei.

* În perioada lunii iunie, un cetățean a sustras de pe imaşul din satul Boghenii Noi o bovină, cauzându-i astfel proprietarului un prejudiciu material în valoare de 2000 lei.

* La 03 iunie, aproximativ la ora 18:00, o persoană neidentificată a pătruns într-un birou de serviciu, amplasat pe str. Decebal din orașul Ungheni, de unde în mod deschis a sustras 1100 lei.

* În noaptea 03 spre 04 iunie, persoane necunoscute, deteriorând geamul de un automobil ce era parcat în faţa unui oficiu pe str. Decebal din orașul Ungheni, au găsit chei cu ajutorul cărora au pătruns în oficiu şi din safeu au sustras 3000 euro şi 6000 lei.

* La data de 06 iunie, aproximativ la ora 12.40, o persoană de gen masculin, la o stație de alimentare cu petrol din orașul Ungheni, a sustras în mod deschis de la un cetățean motocicletă în valoare de 35000 lei.

