Cronică polițienească



În perioada 19-25 iunie, angajaţii Secţiei Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Ungheni au efectuat măsuri de prevenţie, în urma cărora au fost întocmite 108 procese verbale cu privire la contravenţii, dintre care: 11 – art. 78 Cod Contravențional (vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale), 15 – art. 69 (injuria), 5 – art. 354 (huliganism nu prea grav) şi 77 – alte articole. * În perioada anilor 2015-2016, un cetățean, urmărind scopul practicării ilegale a activităţii de întreprinzător, fără înregistrarea la Camera Înregistrării de Stat şi la organul fiscal și în lipsa licenţei de stat, ce i-ar acorda dreptul să practice anumite genuri de activitate, a desfăşurat activitatea de întreprinzător prin prestarea serviciilor de reconstruire soldate cu obţinerea unui profit. * În luna iunie 2015, un cetățean, prin abuz de încredere şi înșelăciune, a dobândit de la o persoană, sub pretextul angajării la muncă în Germană, bani în sumă de peste 25000 lei. * În perioada lunilor aprilie-octombrie 2016, de la o casa de pe strada Decebal din orașul Ungheni, ce se află în fază de reparaţie, au fost sustrase mai multe materiale de construcţie în valoare de peste 2000 lei. * Pe parcursul anului 2017, persoane din cadrul ÎSS „Silva Centru” din orașul Ungheni, folosind intenţionat situaţia de serviciu în interese personale, ar fi introdus date denaturate cu privire la inventarierea masei lemnoase în fişele stivelor de producţie forestieră, recoltate şi de inventariere a arborilor destinaţi extragerii din pădurea din Costuleni. * În perioada lunilor aprilie-mai, persoane necunoscute, au sustras de pe terenul unui proprietar din Modenii Noi 86 de butaşi de viţă de vie în valoare de 1290 lei. * În perioada de timp 08-25 aprilie, R.C., cunoscând cu certitudine că două persoane sunt minore, i-a atras la activităţi criminale si anume, la săvârşirea infracţiunii de furt din gospodăria unui cetățean din satul Medeleni. * La 10 aprilie, pe la ora 19:30, în cadrul cercetării la faţa locului, efectuată cu acordul proprietarului, la domiciliul unui cetățean din orașul Ungheni, în care la moment trăiește o altă persoană, a fost depistată masă vegetală uscată de culoare verde, cu cantitatea de 1,32 gr., care s-a stabilit a fi marijuana, răşină de canabis cu cantitate de 0,033 gr. * La 27 mai, în urma efectuării cercetării la faţa locului, într-un apartament de pe str. Romană 116 din orașul Ungheni, a fost ridicat un pachet, în care se afla o masă vegetală uscată şi mărunţită de culoare roză, care conform raportului de constatare tehnico-ştiinţifică, s-a stabilit că reprezintă analog de substanţe stupefiante. * La 01 iunie, între orele 10.00-11.00, în timp ce o minoră se afla în piaţa centrală de pe strada V. Ţepeş din orașul Ungheni, persoane necunoscute, profitând de neatenția acesteia, i-au sustras din buzunarul pantalonilor un telefon mobil la preț de 4368 lei. * La 08 iunie, pe la ora 17:30, un cetățean se deplasa spre domiciliu cu microbuzul nr. 6 din orașul Ungheni, iar niște persoane neidentificate i-au sustras din buzunar telefonul mobil în valoare de 2000 lei. * La 09 iunie, aproximativ la ora 18:00, un cetățean, aflându-se pe strada Ştefan cel Mare din orașul Ungheni, a sustras o bicicletă ce se afla în faţa unui magazin, pricinuindu-i proprietarului un prejudiciu material în valoare de 5000 lei. * La 18 iunie, pe la ora 01:20, un cetățean, fiind în stare de ebrietate alcoolică avansată, conducând un automobil pe strada Romană din orașul Ungheni şi având doi pasageri, nu s-a isprăvit cu conducerea şi s-a tamponat frontal în partea din spate a altui automobil. În rezultatul accidentului rutier, unul din pasageri s-a ales cu vătămări corporale grave.

